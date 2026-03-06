Velika analiza Indije: snažno tržište dionica i povijesni sporazum o slobodnoj trgovini s Europskom unijom

Forbes Hrvatska objavljuje analizu Jürgena Maiera iz Raiffeisen Capital Managementa, upravitelja fonda u timu za dionička ulaganja na tržištima u razvoju. Povod je bio sporazum o slobodnoj trgovini s Europskom unijom, koji će povećati izvoz EU, a Indiji donijeti više ulaganja, prijenos tehnologije i bolji pristup tržištu.

Posljednjih godina Indija se razvila u jedno od najdinamičnijih svjetskih gospodarstava i nastavlja snažan uzlazni trend. Uz realni rast BDP-a od oko sedam posto, zemlja je trenutno najbrže rastuće među velikim svjetskim gospodarstvima. Ono što taj rast čini posebno značajnim jest njegova široka osnova: ulaganja u infrastrukturu, digitalizaciju i industrijsku proizvodnju, kao i snažna potrošnja mlade srednje klase u usponu, zajedno stvaraju održiv gospodarski zamah.

Vlada premijera Narendre Modija već godinama provodi strukturne reforme s ciljem modernizacije gospodarstva i povećanja privlačnosti zemlje za ulagače. Programi poput inicijative „Make in India“, pojednostavljenja sustava poreza na robu i usluge te veliki infrastrukturni koridori stvaraju nove prilike za poslovanje i zapošljavanje. Najnoviji korak u toj modernizacijskoj agendi ima povijesno značenje: nedavno sklopljen sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Indije.

Slobodna trgovina kao geopolitički signal

Sporazum, koji analitičari već nazivaju prekretnicom u globalnoj trgovini, stvara jedno od najvećih područja slobodne trgovine na svijetu, koje obuhvaća gotovo dvije milijarde ljudi. Predviđa postupno smanjenje carina na brojne industrijske proizvode i usluge, osobito u sektorima automobilske industrije, strojarstva, kemijske industrije i farmacije. Za Europsku uniju sporazum predstavlja priliku za značajno povećanje izvoza u Indiju, dok Indija zauzvrat može očekivati bolji pristup tržištu, prijenos tehnologije i veći priljev ulaganja.

Geopolitički gledano, sporazum jača partnerstvo između Europe i Indije u okruženju rastućih napetosti između dvaju velikih gospodarskih središta, Sjedinjenih Američkih Država i Kine. On šalje jasnu poruku: obje strane opredijeljene su za suradnju umjesto konfrontacije te za otvorena tržišta kao pokretač održivog gospodarskog rasta.

Gospodarski rast i optimizam na tržištu kapitala

Indijski optimizam trenutačno se tek djelomično odražava na burzama. Vodeći burzovni indeks Nifty 50 dosegnuo je u siječnju 2026. novu rekordnu razinu u domaćoj valuti, potaknut snažnim rezultatima kompanija i kontinuiranim priljevom sredstava domaćih ulagača. Za ulagače iz Europe, međutim, trenutačna razina indeksa zapravo je ista kao početkom 2024., zbog slabljenja indijske valute, dok su druga tržišta u razvoju, poput Južne Koreje i Tajvana, ostvarila znatno bolje rezultate.

U srednjem i dugom roku Indija ipak ostaje jedno od najatraktivnijih tržišta u nastajanju. Rast BDP-a znatno je iznad prosjeka tih tržišta, a pokreću ga ulaganja, digitalizacija i potrošnja. Iako su valuacije u mnogim segmentima vrlo visoke, temeljni gospodarski zamah ostaje impresivan.

Potrošnja, bankarstvo, industrija i farmacija na putu rasta

Posebno se perspektivnim trenutno čini sektor potrošnje. Nova pojednostavljenja poreznog sustava vidljivo su potaknula potražnju. Od toga imaju koristi trgovci, proizvođači vozila i operateri trgovačkih centara. Potrošnja rastuće srednje klase odražava i demografsku strukturu zemlje: više od 60 posto stanovništva mlađe je od 35 godina. Urbanizacija i digitalizacija oblikuju nove potrošačke navike.

Uz sektor potrošnje, koristi ima i financijski sektor zahvaljujući snažnom rastu kreditiranja, povećanom potrošačkom financiranju i vrlo niskom udjelu nenaplativih kredita. Vrednovanja u bankarskom sektoru, gledano povijesno, i dalje su privlačna, a pojedine institucije nude iznadprosječne prilike za ostvarivanje dobiti.

Sektor infrastrukture jedan je od najvećih dobitnika državne investicijske ofenzive. Novi brzi cestovni pravci, luke, elektroenergetske mreže i industrijski koridori trebali bi do 2030. godine dodatno potaknuti gospodarski rast. Industrijski sektor pritom sve više privlači međunarodne proizvodne kapacitete. Indija se pritom uspješno pozicionira kao stabilna, demokratska proizvodna lokacija s rastućim domaćim tržištem.

Snažno se razvija i farmaceutski sektor. Rastuća domaća potražnja te dobri izvozni izgledi za generičke i specijalizirane lijekove čine ovu industriju privlačnom ulagačima. U srednjem roku sporazum o slobodnoj trgovini mogao bi dodatno potaknuti sektor jer se planira postupno smanjenje carina na europske lijekove i indijski farmaceutski izvoz.

Rizici i zaključak

Unatoč pozitivnom okruženju, pri odabiru dionica u Indiji važan je selektivan pristup. Indija je i dalje tržište s visokim očekivanjima, a pritom treba imati na umu političku stabilnost, razinu vrednovanja i geopolitičke okolnosti. Politički rizik povezan s mogućim nasljednikom premijera Modija također ne treba podcijeniti. Istodobno, sposobnost stvaranja milijuna novih radnih mjesta za mlade svake godine ostaje ključna za društvenu i gospodarsku ravnotežu.

Indija se nalazi na povijesnoj prekretnici. Kombinacija snažnog gospodarskog rasta, strukturnih reformi i strateški važnog sporazuma o slobodnoj trgovini s Europskom unijom otvara zemlji nove mogućnosti, kako gospodarski tako i geopolitički. Za ulagače to znači da će oni koji razmišljaju dugoročno i biraju selektivno i dalje pronalaziti Indiju među najperspektivnijim tržištima nadolazećeg desetljeća.