Rusija poručila Indiji: Tankeri s naftom već su na putu, čeka se reakcija Donalda Trumpa

Rusija je spremna pokriti do 40 posto indijskih potreba za naftom nakon poremećaja u opskrbi kroz Hormuški tjesnac, ali povećanje kupnje moglo bi ponovno otvoriti spor s Donaldom Trumpom oko američkih carina i trgovinskih pritisaka.

Rusija je spremna preusmjeriti isporuke nafte prema Indiji kako bi nadoknadila poremećaje u opskrbi s Bliskog istoka. Oko 9,5 milijuna barela ruske sirove nafte već se nalazi na tankerima u blizini indijskih voda i moglo bi stići u roku od nekoliko tjedana, rekao je za Reuters izvor iz industrije koji je izravno upoznat sa situacijom.

Izvor nije želio otkriti kamo su prvotno bile namijenjene pošiljke koje prevozi flota koja nije ruska, ali je rekao da bi mogle biti isporučene u Indiju u roku od nekoliko tjedana, što bi rafinerijama omogućilo brzo olakšanje.

Indija je posebno osjetljiva na poremećaje u opskrbi, jer njezine zalihe sirove nafte pokrivaju tek oko 25 dana potražnje, dok rafinerije raspolažu jednako ograničenim zalihama dizela, benzina i ukapljenog naftnog plina.

Izvor iz indijske vlade rekao je da New Delhi traži alternativne izvore opskrbe kako bi se pripremio za mogućnost da sukob na Bliskom istoku potraje dulje od 10 do 15 dana.

Trump ukinuo carine

Poremećaj već ima neposredne posljedice na tržište, jer oko 40 posto indijskog uvoza sirove nafte prolazi kroz Hormuški tjesnac, najvažniju svjetsku rutu za izvoz nafte, rekao je izvor, a gotovo potpuno zatvaranje tog prolaza prisililo je trećeg najvećeg svjetskog potrošača nafte da traži alternativne opskrbne pravce.

Indijske rafinerije dnevno prerađuju oko 5,6 milijuna barela sirove nafte. Tjesnac je postao praktički nedostupan nakon što su brodovi bili pogođeni u iranskim napadima koji su uslijedili nakon američkih i izraelskih udara na ciljeve u Iranu započetih u subotu.

Izvor iz industrije, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao je da je Rusija spremna pomoći Indiji u podmirenju do 40 posto njezinih potreba za sirovom naftom.

Uvoz ruske nafte u Indiju pao je u siječnju na oko 1,1 milijun barela dnevno, najnižu razinu od studenoga 2022., jer je New Delhi pokušavao ublažiti američke carine, zbog čega je udio Moskve u ukupnom uvozu nafte pao na 21,2 posto, pokazuju podaci iz industrije. Izvor je rekao da se taj udio u veljači ponovno popeo na oko 30 posto.

Indijske rafinerije redovito su u kontaktu s trgovcima koji prodaju rusku naftu, no svako povećanje uvoza iz Moskve ovisit će o smjernicama vlade dok se nastavljaju trgovinski pregovori sa Sjedinjenim Državama, rekla su dva izvora iz rafinerijske industrije.

Američki predsjednik Donald Trump prošlog je mjeseca pristao ukinuti kaznene carine uvedene na uvoz iz Indije zbog kupnje ruske nafte, rekavši da je New Delhi pristao “prestati kupovati rusku naftu”.

Indija to nije učinila, naglašavajući da joj je strategija diverzifikacija opskrbe u skladu s tržišnim uvjetima i “promjenjivom međunarodnom dinamikom”.

“Popust će se smanjiti”

Iako se ruska nafta prodavala uz popust u odnosu na globalne cijene otkako je Rusija 2022. napala Ukrajinu, taj će se popust sada smanjiti jer je “tržište postalo naklonjeno prodavačima”, rekao je izvor iz industrije upoznat s trgovinom ruskom naftom.

Izvor je također rekao da je Rusija spremna prodavati i ukapljeni prirodni plin Indiji nakon što je Katar, jedan od njezinih glavnih dobavljača, u ponedjeljak obustavio proizvodnju zbog širenja sukoba.

I Kina i Indija, najveći azijski potrošači energije, oko polovice svog uvoza nafte dobavljaju s Bliskog istoka, no Indija ima znatno manje zaliha od Kine te je izloženija regionalnim poremećajima u opskrbi, osobito nakon što je pod američkim pritiskom smanjila kupnju ruske nafte.

Trump je u utorak rekao da bi američka mornarica, ako bude potrebno, mogla pratiti naftne tankere kroz Hormuški tjesnac te je naložio Američkoj razvojnoj financijskoj korporaciji (U.S. International Development Finance Corporation) da osigura političko osiguranje od rizika i jamstva za brodarski promet u Perzijskom zaljevu.