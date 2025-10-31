Inflacija u Hrvatskoj usporila, ali i dalje među najvišima u eurozoni

Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u listopadu 3,6 posto veće u odnosu na isti lanjski mjesec, objavio je u petak Državni zavod za statistiku (DZS), čime je inflacija usporila na godišnjoj razini, dok podaci Eurostata pokazuju da je inflacija u Hrvatskoj i u desetom mjesecu bila među najvišima u eurozoni.

DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u listopadu 2025. stopa inflacije iznosila 3,6 posto u odnosu na listopad 2024. godine, dok su u odnosu na prethodni mjesec, to jest rujan ove godine, cijene porasle za 0,5 posto.

Inflacija je, nakon što je u siječnju iznosila četiri posto, u veljači 3,7, a u ožujku i travnju po 3,2 posto, počela ubrzavati svoj rast na godišnjoj razini, pa je u svibnju iznosila 3,5 posto, u lipnju 3,7 posto, a u srpnju 4,1 posto. U kolovozu je također iznosila 4,1 posto, čime je prekinut tromjesečni trend ubrzavanja inflacije na godišnjoj razini. No u rujnu je opet došlo do blagog bržeg rasta, a sada u listopadu, pak, do osjetnijeg usporavanja.

Prema glavnim komponentama indeksa, procijenjena godišnja stopa inflacije za usluge iznosi 6,4 posto, za skupinu u kojoj su hrana, piće i duhan 4,4 posto, energiju 3,9 posto, dok su industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije zabilježili pad od 0,2 posto, navedeno je u priopćenju DZS-a.

Na mjesečnoj razini, u odnosu na rujan 2025., cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije porasle su za 1,9 posto, energije za 0,8 posto, dok su cijene hrane, pića i duhana prosječno pale za 0,2 posto, a usluga za 0,1 posto.

DZS je najavio da će konačne podatke o indeksu potrošačkih cijena u listopadu prema klasifikaciji ECOICOP (klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni – European Classification of Individual Consumption according to Purpose) objaviti 14. studenog.

Estonija i Latvija s višom inflacijom od Hrvatske

Prema prvoj procjeni koju je danas objavio Eurostat, godišnja stopa inflacije u listopadu mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) u Hrvatskoj je iznosila četiri posto, dok su na mjesečnoj razini, u odnosu na rujan ove godine, cijene dobara i usluga u prosjeku bile više za 0,2 posto.

Promatrano na godišnjoj razini, Hrvatska je tako i u desetom mjesecu bila među zemljama s najvišom inflacijom. Istu stopu kao Hrvatska zabilježila je i Austrija, dok je viša inflacija registrirana još u Estoniji, 4,5 posto, te Latviji, 4,2 posto.

U cijeloj eurozoni prosječna godišnja stopa inflacije u listopadu iznosila je 2,1 posto. Nakon Estonije, Latvije, Hrvatske i Austrije najviša inflacija, od 3,8 posto, zabilježena je u Slovačkoj, slijedi Litva s 3,7 posto, Španjolska 3,2, Slovenija 3,1 posto itd.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se