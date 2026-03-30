Infobip okupio više od 1000 inženjera i potvrdio snažan fokus na umjetnu inteligenciju

Globalna cloud komunikacijska platforma Infobip, kojoj je razvoj umjetne inteligencije strateški prioritet, okupila je više od 1000 svojih inženjera iz cijelog svijeta na događanju DevDays 2026, održanom nakon četiri godine u Infobipovu kampusu u Zagrebu. Ovogodišnje izdanje održano je u godini kada kompanija obilježava 20. obljetnicu poslovanja, a još je jednom potvrdilo strateški smjer Infobipa prema izgradnji AI-first organizacije.

DevDays su organizirani u prijelomnom trenutku u kojem umjetna inteligencija mijenja svijet, a ne samo industriju. Inženjeri iz Infobipovih ureda diljem svijeta, uključujući Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, SAD, Brazil, Kolumbiju, Slovačku, Poljsku i druge zemlje, okupili su se s ciljem jačanja AI kompetencija.

Kako je istaknuto, za Infobip umjetna inteligencija nije samo strateški cilj budućnosti, već kontinuirani proces koji se već danas odvija na svim razinama organizacije. U okruženju Infobipove globalne komunikacijske platforme, s dosegom većim od sedam milijardi mobilnih uređaja na šest kontinenata, AI postaje neodvojiv dio strategije te je ugrađen u način na koji kompanija razvija proizvode i izlazi na tržište.

Izabel Jelenić, suosnivač i tehnički direktor Infobipa, izjavio je: “Oduvijek smo bili inovatori – to je dio našeg identiteta i naše kulture. Spoj onoga što jesmo i smjer u kojem se tehnologija razvija daje nam priliku da se krećemo brže, gradimo kvalitetnije i kontinuirano podižemo ljestvicu. Umjetna inteligencija mora biti duboko ugrađena u način na koji razmišljamo, dizajniramo, donosimo odluke i provodimo ih u djelo. Zato poseban fokus stavljamo na razvoj internih kompetencija i dubinsko razumijevanje umjetne inteligencije na svim razinama organizacije – od inženjeringa do poslovnih funkcija – kako bismo izgradili čvrste temelje za razvoj naprednih AI rješenja za globalno tržište.“

Skaliranje inovacija kroz transformaciju načina rada

Na DevDaysu istaknuto je kako Infobip nije samo tvrtka koja koristi AI alate, već umjetnu inteligenciju integrira u strukturu timova i način rada, što omogućuje brže testiranje ideja i brži razvoj inovativnih rješenja. “Biti AI-first ne znači slijepo automatizirati procese, već promišljeno ugraditi umjetnu inteligenciju u način na koji dizajniramo i unaprjeđujemo svoj rad.

Sustavno preoblikujemo naš operativni model; mjerimo gdje AI ubrzava rad, automatiziramo ponavljajuće zadatke i preusmjeravamo energiju na odluke i ishode koje AI ne može preuzeti. Umjetna inteligencija donosi brzinu, skalabilnost i analitičku snagu, dok ljudi zadržavaju prosudbu, kreativnost, kontekst i povjerenje, izjavio je Saša Erak, potpredsjednik za inženjerstvo u Infobipu.

AI-first pristup dio je šire transformacije Infobipa u kojoj razumijevanje umjetne inteligencije postaje temelj izvrsnosti na svim razinama organizacije. Upravo takva interna snaga omogućuje Infobipu da iz Hrvatske razvija vrhunsku tehnologiju i pomiče granice u razvoju naprednih rješenja za globalno tržište – što potvrđuje i nedavno predstavljeni AgentOS, AI platforma za autonomno upravljanje korisničkim interakcijama i hiperpersonalizaciju.