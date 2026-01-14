Infobip jača svoje vodstvo s ciljem poticanja rasta i inovacija

Globalna cloud komunikacijska platforma Infobip najavila je promjene u vodstvu koje su stupile na snagu 1. siječnja 2026., s ciljem poticanja rasta kompanije i njezine inovacijske strategije.

Promjene uključuju promaknuća iskusnih lidera unutar Infobipa, čime kompanija potvrđuje predanost razvoju internih talenata i jačanju vodstva u skladu sa strateškim prioritetima s fokusom na dugoročnu vrijednost za klijente i partnere.

Krešo Žmak imenovan je na poziciju glavnog direktora za inovacije (Chief Innovation Officer -CINO), novu ulogu s koje će voditi promjene na razini cijele kompanije, a u fokusu će imati razvoj inovacija koje podupiru poslovne ciljeve. Istovremeno, velik naglasak bit će i na ubrzavanju primjene umjetne inteligencije u portfelju proizvoda Infobipa, čime se podupire šira transformacija kompanije prema poslovanju u kojem umjetna inteligencija ima središnju ulogu.

U području rasta prihoda, Infobip dodatno jača svoje vodstvo – Ante Pamuković preuzima ulogu glavnog direktora za prihode (Chief Revenue Officer – CRO). U toj će ulozi strateški raditi na rastu prihoda i održivom rastu kompanije kroz globalno usklađivanje, inovacije i operativnu izvrsnost. Među ključnim prioritetima bit će automatizacija uz pomoć umjetne inteligencije i razvoj go-to-market strategija kako bi se dodatno unaprijedila vrijednost i iskustvo koje Infobip pruža korisnicima diljem svijeta.

Veselin Vuković preuzima novo mjesto u Upravnom odboru Infobipa kao glavni direktor za strateška partnerstva (Chief Alliances Officer – CAO). Vuković, koji se pridružio Infobipu 2010. godine, od siječnja 2025. obnaša poziciju glavnog direktora za strateška partnerstva te sada preuzima odgovornosti novog člana Upravnog odbora, nadležnog za nadzor poslovnih operacija Infobipa i odgovornog za odobravanje ključnih upravljačkih, strateških i operativnih odluka.

Igor Dvoršak promaknut je na poziciju Višeg potpredsjednika za operacije, a u njegovoj će nadležnosti biti nadgledanje rada svih generalnih direktora, s ciljem jednostavnije organizacijske strukture i snažnije regionalne usklađenosti. Uz to, preuzima odgovornost za razvoj strategije te tržišne analize, kako bi se uvidi s tržišta sustavnije pretvarali u odluke koje jačaju operativnu izvrsnost i pružaju snažniju podršku regionalnim timovima.

“Imenovanjem senior pozicija koje dolaze unutar kompanije jačamo naše vodstvo i spremniji smo iskoristiti prilike koje su pred nama. Riječ je o liderima koji su godinama rasli zajedno s Infobipom i najbolje odražavaju put koji je kompanija prošla. Ove godine obilježavamo 20. obljetnicu, čime slavimo dva desetljeća inovacija i rasta. Kako bismo podržali dugoročnu strategiju i zadržali liderstvo, moramo biti spremni stalno se iznova razvijati te se prilagođavati potrebama naših korisnika i tržišta“, izjavio je Silvio Kutić, suosnivač i glavni izvršni direktor Infobipa.