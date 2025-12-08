Kako obiteljske tvrtke planiraju nasljeđivanje

Kad su Rupert Murdoch i njegova djeca konačno ranije ove godine postigli dogovor kojim su okončali višegodišnju bitku za nasljeđivanje carstva medijskog mogula, ova poznata saga ponudila je vrijednu lekciju svakoj obiteljskoj tvrtki.

Jasna poruka bila je da takve tvrtke trebaju temeljit plan za način na koji se poslovanje prenosi na sljedeću generaciju, inače bi se mogle naći u emocionalnoj i pravnoj drami.

Tri obiteljske tvrtke otkrivaju kako su pristupile pitanju nasljeđivanja.

Proizvođač keksa Walker’s Shortbread jedan je od najvećih škotskih izvoznika hrane, a njihove tartan boje limenki i paketića redovito se mogu vidjeti u supermarketima i zračnim lukama diljem svijeta, prenosi BBC.

Osnovao ga je davne 1898. godine Joseph Walker, a danas njegov praunuk Nicky Walker obnaša glavnu direktorsku poziciju.

Objašnjava da se svi članovi šire obitelji Walker, a posebno njihova djeca, potiču da se pridruže poslu. I svakome je dopušteno da izrazi svoje mišljenje o tome gdje bi se idealno pozicionirao na menadžerskoj poziciji.

“Naš plan nasljeđivanja u biti kaže da ako želite ući u posao, ovdje postoji mjesto za vas. A budući da se tvrtka širi, ovdje se može izgraditi i usavršiti cijela karijera”, kaže Walker.

Dodaje da kada se pojave trzavice, cilj je postići dogovor. “Uvijek smo donosili odluke na temelju onoga što je najbolje za tvrtku s čvrstim razumijevanjem da je posao uvijek na prvom mjestu.“

Angražiranje stručnjaka

Tvrtka također nije nesklona angažiranju vanjskih stručnjaka, poput angažiranja profesionalnih savjetnika o formalnom, pravnom prihvaćanju planiranja nasljeđivanja i formiranju izvršnog odbora s direktorima koji nisu članovi obitelji.

Izgradnja plana nasljeđivanja kako bi se premostio jaz između vještina u poslovanju danas i onih potrebnih sutra ključna je za obiteljska poduzeća, kaže Charlie Grubb, viši direktor u globalnoj tvrtki za zapošljavanje Robert Half.

“Emocionalna i osobna dinamika može biti pravi izazov za obiteljske tvrtke kada je u pitanju planiranje nasljeđivanja. Postoji vještina u tome da se ta emocionalna obiteljska veza izuzme iz procesa donošenja odluka i da se prepoznaju obiteljske i vodeće uloge, a one se mogu prilično razlikovati jedna od druge.“

No prečesto tvrtke ne gledaju unaprijed. Više od četiri od 10 poslovnih lidera nije pronašlo nekoga tko će preuzeti njihovu ulogu kada odluče krenuti dalje, prema istraživanju koje je ove godine u Kanadi proveo Robert Half.

U međuvremenu, zasebno izvješće iz 2025. godine otkrilo je da nedostatak planiranja nasljeđivanja može dovesti do povećanog zatvaranja tvrtki, gubitka radnih mjesta i ekonomske nesigurnosti.

Mike Bronner je šef tvrtke Dr Bronner’s sa sjedištem u Kaliforniji, poznate u SAD-u po svojim sapunima, losionima i pastama za zube. Njegov djed Emanuel Bronner, koji je osnovao tvrtku 1948. godine, nije sastavio nikakvu dokumentaciju o tome kako bi se trebala voditi kada je morao odstupiti 1990-ih zbog pogoršanja zdravlja.

Emanuel Bronner, koji je umro 1997., također je imao problema s Poreznom upravom (Internal Revenue Service) i ostavio obiteljskoj tvrtki porezni račun od 2 milijuna dolara (1,5 milijuna funti).

“Iz toga smo mnogo naučili“, kaže Mike Bronner. “Počeli smo razmišljati o sljedećoj generaciji i kako osigurati da ćemo i za dvije generacije funkcionirati s istim vrijednostima koje imamo danas.“

Što se tiče vlastitog plana nasljeđivanja, Bonner kaže da vidi znakove da su njegova djeca zainteresirana za vođenje tvrtke. “Moj sin Eli rekao je da želi biti izvršni direktor i pitao sam ga zašto, a on je rekao: ‘Pa, volim misiju i besplatne ručkove.'”

Uključivanje djece u posao

Ono što pomaže u planiranju nasljeđivanja jest rano uključivanje djece u posao. U St James Town Steak and Chops, mesnici i delikatesnoj trgovini u centru Toronta, vlasnik Mark Michelin obučava svoju djecu, Noaha i Alexa, oboje u srednjim dvadesetima, kako bi bili što bolji nasljednici.

“Najbolje je za nas da posao ostane u obitelji“, kaže g. Michelin. “I ta krvna veza je nešto što i naši kupci cijene.“

“Često mi kažu: ‘Oh vau, ovo je obiteljski posao treće generacije, i svidjelo mi se kako mi je tvoj tata dao neke mesne namirnice besplatno kad smo došli kao djeca.'”

Nicky Walker kaže da čvrsto vjeruje da je posjedovanje i upravljanje obiteljskim poslom koji se odvija generacijama nevjerojatna privilegija. A imati priliku postaviti temelje za nasljeđivanje vlastite obitelji je fantastično, ali nikada se ne smije uzimati zdravo za gotovo.“

“Savjet koji bih dao, iz vlastitog iskustva, jest da je puna podrška i obilje vodstva i brige koje su mi ponuđene bile iznimne. A sada je na meni i mojoj generaciji da zauzvrat ponudimo isto sljedećoj generaciji.“

“Moramo im ponuditi nedvosmislenu podršku, i to je poruka koju bih, s poštovanjem, prenio svakom obiteljskom poduzeću.”