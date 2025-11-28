Istražili smo: Kako su poslovale državne tvrtke čiji su direktori smijenjeni u jednom danu?

Šest šefova tvrtki koji su smijenjeni kad i uhićeni Andrija Mikulić nisu imali loše financijske rezultate poslovanja, što sugerira da su razlozi za smjenu negdje drugo. Čak i Hrvatska pošta koja je često predmet kritike zbog glavnog posla imala je solidnu dobit na kraju prošle godine.

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je smijenio glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića kojeg je USKOK istoga dana i uhitio. Bez obrazloženja smijenjeni su i direktori šest državnih tvrtki. To su predsjednik Uprave Odašiljača i veza Mate Botica, predsjednik Uprave ACI-ja Kristijan Pavić, predsjednik Uprave Hrvatske pošte Ivan Čulo, predsjednik Uprave Hrvatske lutrije Ignacije Čutura, ravnatelj HZZO-a Lucijan Vukelić i predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Ivan Kršić.

Smijenjeni direktori: Kristijan Pavić, Mate Botica i Ivan Čulo (gornji red), Lucijan Vukelić, Ignacije Čutura i Ivan Kršić (donji red); Foto: Damir Škomrlj, Jure Mišković, Goran Mehkek, Željko Puhovski, Marko Todorov, Vlado Kos / Cropix

Forbes Hrvatska istražio je kako su poslovale te tvrtke i, iznenađujuće, prve četiri – uključujući Poštu – ostvarile su dobit. Zadnje dvije nismo analizirali, s obzirom da se radi o izvanproračunskim korisnicima. To znači da njihovi prihodi nisu bili samo tržišni, jer uključuju i transfere iz državnog proračuna, subvencije i slično.

Najveća dobit pošte

Mate Botica na čelo Odašiljača i veza došao je 2016. godine. Prošlu godinu ta tvrtka je zaključila s 49,04 milijuna eura prihoda i točno četiri milijuna milijuna eura dobiti. Imali su 344 zaposlena. Godinu ranije imali su 35,71 milijuna eura prihoda i 4,57 milijuna eura dobiti, a prije toga 34,17 milijuna eura prihoda i 3,35 milijuna eura dobiti.

Kristijan Pavić također je na čelu tvrtke od 2016. godine. ACI je prošlu godinu zaključio s 39,09 milijuna eura prihoda i 0,89 milijuna eura dobiti. Imali su 366 zaposlenih. Godinu ranije imali su 36,46 milijuna eura prihoda i 2,98 milijuna eura dobiti, a prije toga 33,23 milijuna eura prihoda i 3,4 milijuna eura dobiti.

Ivan Čulo na čelu je Hrvatske pošte od 2017. godine. Unatoč nezahvalnoj djelatnosti, Pošta je poslovala pozitivno. Štoviše, među prve četiri tvrtke ima najveći prihod u 2024. godini – 322,17 milijuna eura i najveću dobit – 30,93 milijuna eura. Ima i najviše zaposlenika – čak 8000. Ti brojevi rasli su u odnosu na prethodne godine. Godinu ranije imala je 269,75 milijuna eura prihoda i 13,57 milijuna eura dobiti. Prije toga 242,58 milijuna eura prihoda i 0,99 milijuna eura dobiti.

Hrvatska lutrija u kojoj je Ignacije Čutura od kraja 2018. godine ostvarila je u 2024. godini 142,65 milijuna eura prihoda i 9,60 milijuna eura dobiti. Zapošljavaju 1332 zaposlena. Prihodi i dobit godinu ranije bili su 120,85 milijuna eura i 10,32 milijuna eura. Prije toga 101,21 milijun i 4,69 milijuna.