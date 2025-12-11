Burilović: “Njemačko gospodarstvo očekuje rast, to je prilika za hrvatske tvrtke”

Hrvatska gospodarska delegacija, predvođena predsjednikom HGK Lukom Burilovićem, boravi u Berlinu kako bi istražila mogućnosti za jačanje suradnje i dogovor novih poslova s njemačkim gospodarstvenicima.

Delegacija u sastavu 39 hrvatskih tvrtki sudjeluje na gospodarskom forumu i B2B susretima kojima je svrha dodatno jačanje bilateralnih odnosa Hrvatske sa svojim najvažnijim vanjskotrgovinskim partnerom. Suorganizatori foruma su HGK, Njemačka industrijska i trgovinska komora, Njemačko-hrvatska trgovinska i industrijska komora i Njemačko istočnoeuropsko poslovno udruženje, a održava se uz podršku Veleposlanstva RH u Berlinu.

“Hrvatska i Njemačka tradicionalno su bliski partneri – gospodarski, politički i kulturno. Njemačka je naš partner broj jedan po vrijednosti robne razmjene sa svijetom i naš četvrti najveći investitor. Značajan je i partner u području razmjene usluga”, poručio je predsjednik HGK Luka Burilović i dodao da je dodatan most jačanju suradnje hrvatsko iseljeništvo u Njemačkoj, za koje se procjenjuje da broji 400 tisuća hrvatskih državljana.

“Gospodarska kretanja u Njemačkoj imaju snažno i direktno djelovanje na hrvatsko gospodarstvo i društvo, ali i na tržište Europske unije u cjelini. Prema posljednjim makroekonomskim prognozama, njemačko gospodarstvo ponovno očekuje rast BDP-a u naredne dvije godine. Dobar je trenutak da se u to uključe i hrvatske tvrtke”, smatra Burilović.

Većina tvrtki sudionica foruma već uspješno posluje na njemačkom tržištu bilo putem stalnih poslovnih ureda ili kroz suradnju s poslovnim partnerima. Gospodarski forum hrvatskih i njemačkih tvrtki odvija se u okviru službenog posjeta premijera Andreja Plenkovića SR Njemačkoj.

“Vjerujemo da ovim posjetom i gospodarskim forumom doprinosimo tome da se pozitivno ozračje i kvalitetni odnosi koje njegujemo nastave. Jedna od važnijih tema danas bila je inicijativa Safe na razini Europske unije u domeni obrane iz koje je Hrvatska tražila zajam od 1,7 milijardi eura. Dio tih sredstava namijenili smo za modernizaciju hrvatske vojske i nabavu 44 tenka tipa Leopard 2A8 koji će biti proizvedeni u Njemačkoj i dostavljeni Hrvatskoj kroz sljedećih nekoliko godina. Ovo je važan korak u prelasku Hrvatske na zapadnu vojnu tehnologiju i način na koji jačamo suradnju s Njemačkom u domeni obrane i sigurnosti”, rekao je Plenković te istaknuo dosadašnje suradnje tvrtke DOK-ING s njemačkim partnerima i najavio nove sporazume. Napomenuo je i da DOK-ING globalno drži više od 80 posto tržišnog udjela u strojevima za besposadno razminiranje.

Foto: HGK

“DOK-ING već dugi niz godina ima uspješnu suradnju sa predstavnicima njemačke industrije. Širenjem aktivnosti u domeni sigurnosti i obrane, intenzivirali smo i suradnju sa vodećim predstavnicima vojne industrije u Republici Njemačkoj. Uz već aktivno strateško partnerstvo sa Rheinmetall-om, DOK-ING se uvezao sa nizom vodećih proizvođača vojne opreme i kritičnih komponenti kao što su RENK, Dynamit Nobel Defence i GDELS Bridge Systems. Razvoj novih besposadnih sustava rezultirao je i ovim potpisivanjem Sporazuma o razumijevanju sa tvrtkom KNDS Tracks fokusiranom na potencijalnu integraciju gusjenica na DOK-ING besposadne sustave u vojnom segmentu”, pojasnio je Vjekoslav Majetić, vlasnik i predsjednik Nadzornog odbora DOK-ING-a.

Njemačka, to jest Nürnberg će 2026. i 2027. biti domaćin jednog od najvećih europskih sajmova obrambene industrije, Enforce Tac. Nastup hrvatskih tvrtki na zajedničkom nacionalnom štandu dogovoren je Sporazumom o suradnji između Ministarstva gospodarstva, Ministarstva obrane, HGK i Agencije ALAN. HGK je ove jeseni provela i mapiranje hrvatske obrambene industrije u kojem je sudjelovalo 180 tvrtki, a koje je inicirano zbog širokog raspona djelatnosti koje ovaj sektor obuhvaća. Primjerice, tvrtka INKOP proizvodi taktičku i specijalnu obuću najviše kvalitete za vojsku, policiju i vatrogasne službe.

“Naša misija u Berlinu je približiti naše proizvode njemačkim tvrtkama i institucijama, uspostaviti nove poslovne kontakte i otvoriti mogućnosti za strateška partnerstva. Poseban naglasak stavljamo na razvoj pametne obuće, inovativnog segmenta u kojem želimo surađivati s partnerima na implementaciji novih tehnologija koje će unaprijediti sigurnost i funkcionalnost obuće”, rekao je Zoran Ćurković, direktora tvrtke INKOP.

Mogućnosti za suradnju s Njemačkom postoje u gotovo svim sektorima – od graditeljstva, koji već niz godina uspješno posluje u Njemačkoj na nizu projekata, zatim brodogradnja, prehrambeno-prerađivački sektor, IT, te cost saving industry – sektor automatizacije.

“Njemačka posljednjih godina snažno potiče povezivanje tvrtki radi jačanja globalne konkurentnosti, posebno u područjima AI-ja i „dual-use“ tehnologija u kojima i mi djelujemo. Ovo izaslanstvo pruža vrijednu priliku za povezivanje s njemačkim, ali i hrvatskim tvrtkama te razvoj zajedničkih inovacija i konkurentnih proizvoda. Izravni kontakti ključni su za izgradnju povjerenja i novih partnerstava”, objašnjava Hrvoje Šamija, glavni direktor poslovnog razvoja tvrtke Visage Technologies.

Da Njemačko-hrvatski gospodarski dijalog pokazuje golem potencijal u području digitalizacije, sigurnosti i obrane i da ga treba iskoristiti upravo sada, smatra Nicole Renvert, izvršni direktor za međunarodna tržišta Njemačke komore trgovine i industrije (DIHK) i dodaje da je ulaganje u visokoučinkovitu digitalnu infrastrukturu i sigurne platforme temelj za inovacije i gospodarski rast.

“Tvrtke u obje zemlje trebale bi produbiti tehnološku suradnju i pokrenuti zajedničke projekte u ključnim sektorima poput informatičke tehnologije, energetike i sigurnosnih tehnologija. Istodobno, razvoj stručnih kadrova ključan je za digitalnu transformaciju – partnerstva u obrazovanju i stručnom usavršavanju pritom su od presudne važnosti”, ističe Renvert.

Ukupna robna razmjena s Njemačkom je prošle godine prešla 8,8 mlrd. eura što čini 13 posto ukupne robne razmjene Hrvatske sa svijetom. Izvoz je iznosio više od 2,8 mlrd. eura dok je uvoz iznosio gotovo 6 mlrd. eura. Od 1993. do kraja drugog kvartala 2025. njemački investitori su u Hrvatsku investirali gotovo 5,5 mlrd. eura. U 2024. je Hrvatsku posjetilo više od tri milijuna njemačkih turista koji su u prosjeku kod nas boravili sedam dana.