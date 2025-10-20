Luka Burilović ponovno izabran za predsjednika HGK

Luka Burilović izabran je za predsjednika HGK u mandatnom razdoblju od 2026. do 2030. godine. Tako je danas jednoglasno odlučila Skupština HGK, najviše tijelo upravljanja Hrvatske gospodarske komore, na 10. sjednici održanoj u Zagrebu.

Skupštini je prisustvovalo 88 od ukupno 93 člana. Aktualni predsjednik HGK bio je jedini kandidat, stoga su članovi Skupštine o izboru glasali javno, u skladu s odredbama Poslovnika o radu Skupštine. Buriloviću je ovo četvrti mandat na čelu Komore, a na čelno mjesto došao je 1. travnja 2014. godine.

Za sljedeći mandat istaknuo je tri stupa djelovanja – zagovaranje interesa tvrtki, podizanje konkurentnosti gospodarstva i otvaranje novih tržišta.

“Govorimo o još snažnijem pozicioniranju Komore u strateškim gospodarskim temama. U protekle četiri godine s tim smo ciljem uputili više od 340 zakonskih prijedloga. Za podizanje konkurentnosti ključne su digitalizacija poslovanja, poticanje inovacija te suradnja s obrazovnim sustavom jer bez adekvatne radne snage sve pada u vodu. Kada govorimo o međunarodnom poslovanju, mi jesmo malo, ali i otvoreno tržište. Upravo je zato ključno jačanje međunarodne prisutnosti naših tvrtki”, rekao je Burilović.

Najavio je nastavak razvoja platforme za e-usluge Digitalne komore, kao i daljnji razvoj i usavršavanje usluga za članice, kojih je sada 60. Komora će nastaviti biti podrška kod svake nove prilike za članice, kao što je nedavni primjer obrambene industrije i potpisanog sporazuma za nastup na međunarodnim sajmovima.

“HGK vidim kao snažnu i agilnu poslovnu mrežu koja odgovara na potrebe hrvatskog gospodarstva. Želim je dodatno osnažiti i modernizirati. Zahvalan sam na prilici da predvodim započeti proces”, rekao je Burilović.