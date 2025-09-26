Konferencija HGK o priuštivom stanovanju: Ozbiljan socijalan i demografski izazov, ali idemo u korak s europskim trendovima

Hrvatska je prva među članicama Europske unije donijela Nacionalni plan stambene politike, što pokazuje da idemo u korak s europskim trendovima i spremni smo iskoristiti prilike koje nam nude EU fondovi i nova europska pravila, poručeno je s konferencije M² za budućnost – priuštivo i održivo stanovanje: Nova generacija priuštivog stanovanja – gradimo pametnije, živimo bolje.

Konferencija se održava u organizaciji zastupnice u Europskom parlamentu i koordinatorice Kluba zastupnika Europske pučke stranke u Odboru za stambenu krizu (HOUS) Nikoline Brnjac, Hrvatske gospodarske komore, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

“Priuštivo stanovanje više nije samo nacionalno, nego i europsko pitanje. Kada oko 38% mladih Europljana i dalje živi s roditeljima jer si ne može priuštiti vlastiti dom, jasno je da govorimo o ozbiljnom socijalnom i demografskom izazovu. Veseli me što smo uspjeli okupiti ministre, predstavnike Europske komisije, lokalne i regionalne vlasti, arhitekte i gospodarstvenike. Naša je zadaća udružiti znanje i resurse kako bismo mladim ljudima i obiteljima osigurali dostupne, kvalitetne i održive domove. Ova konferencija pokazala je da rješenja postoje – od inovativnih modela financiranja i urbanističkog planiranja, do učinkovitijeg korištenja europskih fondova. Na nama je da ih zajednički pretočimo u konkretne projekte dostupne građanima”, istaknula je zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac.

“Važno je da stanovanje planiramo pametno – da biramo kvalitetne projekte kojima ćemo osigurati da naši gradovi budu ugodnija mjesta za život. Naravno, projekti stanogradnje pozitivno će utjecati na razvoj gospodarstva – od građevine do proizvođačke industrije. U konačnici i na rast BDP-a i otvaranje novih radnih mjesta. Ne smijemo zaboraviti ni na održivost. Održiva gradnja nije samo trend, već nužnost. Pozdravljamo Nacionalni plan stambene politike i najavljenu regulativu u kontekstu ubrzanja procedura i digitalizacije”, naglasio je predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović.

“Pri kreiranju mjera na razini EU iznimno je važno uzeti u obzir različitosti država članica, ali i još specifičnije regionalne različitosti s kojima se suočavamo u Hrvatskoj, od Vukovara do Dubrovnika. Jedna smo od država koja je prva donijela sveobuhvatnu stambenu politiku kroz Nacionalni plan stambene politike koji pruža odgovore na stambene izazove novog desetljeća i obuhvaća sve segmente stanovanja – priuštivost, održivost i prostornu komponentu. Suradnjom između institucija EU, međuresornom suradnjom i aktivnostima jedinica lokalne samouprave možemo izgraditi novi efikasan sustav priuštivog stanovanja jer je dom temelj stabilnosti i sigurnosti pojedinca i obitelji”, kazao je potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

U posljednjih nekoliko godina cijene stambenih nekretnina u Europskoj uniji u prosjeku su porasle za čak 48 posto i to zbog niza razloga: povećanja cijena građenja, viših hipotekarnih stopa, kupnje stambenih nekretnina kao špekulativnih ulaganja, rasta broja nekretnina za kratkoročni najam i slično, a  situacija je dodatno pogoršana birokratskim preprekama i nedovoljnim ulaganjima u priuštivo stanovanje.

Na konferenciji je sudjelovao i voditelj Radne skupine Europske komisije za stanovanje Matthew Baldwin koji je podsjetio kako je predsjednica Komisije jasno da je stambena kriza – društvena kriza koja razdire društveno tkivo Europe i slabi našu koheziju.

“Zato planiramo već ove godine predstaviti prvi Europski plan za priuštivo stanovanje. Plan koji će biti europski napor, ali će odražavati lokalne stvarnosti i učiniti stanovanje pristupačnijim, održivijim i kvalitetnijim. Jer stanovanje znači dostojanstvo, pravednost i budućnost Europe”, kazao je Baldwin.

U sklopu konferencije održano je nekoliko tematskih panela na kojima se govorilo o mogućim rješenjima priuštivog stanovanja te o politikama i financijskim instrumenta. Gradonačelnici Osijeka, Splita, Dubrovnika i Nove Gradiške iznijeli su iskustva svojih gradova, a predstavljeni su i modeli nekih europskih gradova koji imaju dugu tradiciju priuštivog stanova, ali koji se zbog velikog rasta cijena zadnjih godina također suočavaju sa stambenom krizom.

