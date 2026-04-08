Iračka tvrtka signalizira više nafte “u roku od nekoliko sati”

Iračka državna kompanija za trgovinu naftom SOMO objavila je početkom tjedna da su svi utovarni terminali u funkciji te da može bez ograničenja isporučivati naftu prema ugovorima.

Iran je još krajem ožujka uvrstio susjedni Irak na popis “prijateljskih” zemalja, čija plovila smiju prolaziti kroz tjesnac, uz Kinu, Rusiju, Indiju i Pakistan, prema riječima iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija za novinsku agenciju Tasnim.

Iračka naftna kompanija Basra Oil Company procijenila je u srijedu da se proizvodnja do dva milijuna barela dnevno može obnoviti u roku od nekoliko sati, navodi Reuters.

Irak zauzima drugo mjesto na ljestvici vodećih proizvođača u Organizaciji zemalja izvoznica nafte (OPEC). Prije sukoba proizvodili su otprilike 4,3 milijuna barela nafte dnevno, a izvozili 3,4 milijuna barela dnevno.

Basra Oil Company mogla bi u potpunosti normalizirati isporuke u roku od tjedan dana, pod uvjetom da rat završi i da se zajamči siguran tranzit kroz Hormuški tjesnac, rekao je u utorak izvršni direktor Bassem Abdul Karim.

U ožujku iračka proizvodnja pala je na oko 800 tisuća barela dnevno, a normalizacija izvoza trebala bi potaknuti njezin oporavak.

Otvaranje zračnog prostora

Iračke vlasti odvojeno su u srijedu potvrdile otvaranje zračnog prostora.

Otvaraju se svi zračni koridori i komercijalne zračne luke u Iraku, objavila je agencija za civilno zrakoplovstvo, dodajući da odluka stupa na snagu odmah.

Irački zračni prostor zatvoren je prije nekoliko tjedana zbog američko-izraelskih napada na Iran. Teheran je uzvratio napadima na Izrael i na američke vojne baze u zemljama uz Perzijski zaljev.

U noći s utorka na srijedu Washington i Iran objavili su da je postignut dogovor o dvotjednom primirju, uz posredovanje Pakistana. Brodovi bi ponovo trebali krenuti kroz Hormuški tjesnac, u koordinaciji s iranskom mornaricom.