“Kad nafta dosegne ovu cijenu, kreće globalna recesija”, upozorava šef najveće investicijske kuće

Ako cijena nafte dosegne 150 dolara po barelu, to će pokrenuti globalnu recesiju, upozorio je čelnik američkog financijskog diva BlackRock.

Larry Fink, koji vodi najvećeg svjetskog upravitelja imovinom, rekao je da će, ako Iran “ostane prijetnja” i cijene nafte ostanu visoke, to imati “duboke posljedice” za svjetsko gospodarstvo.

U opsežnom ekskluzivnom intervjuu BBC-u također je odbacio tvrdnje o balonu u području umjetne inteligencije, iako je istaknuo da nova tehnologija znači da previše ljudi upisuje fakultete, a premalo se odlučuje za tehnička zanimanja.

Dva ekstremna scenarija

BlackRock je financijski gigant koji upravlja imovinom vrijednom 14 bilijuna dolara (12 bilijuna eura) i jedan je od najvećih investitora u mnogim najvećim svjetskim kompanijama. Njegova veličina i rasprostranjenost Finku, jednom od osam suosnivača tvrtke osnovane 1988., daju jedinstven uvid u stanje globalnog gospodarstva.

Sukob na Bliskom istoku izazvao je velike oscilacije na financijskim tržištima dok ulagači pokušavaju procijeniti što će se dogoditi s cijenama energije. Fink smatra da je još prerano za procjenu konačnog razmjera i ishoda sukoba, no vjeruje da su moguća dva ekstremna scenarija.

Koristiti druge izvore

U prvom, ako se sukob riješi i Iran ponovno postane prihvatljiv međunarodnoj zajednici, cijena nafte mogla bi pasti ispod razine na kojoj je bila prije rata. U suprotnom, upozorava, mogli bismo imati “godine cijena iznad 100 dolara, bliže 150 dolara po barelu, što ima duboke posljedice za gospodarstvo” te ishod u obliku “vjerojatno oštre i duboke recesije”.

Fink poručuje da države trebaju biti pragmatične u pogledu energetskog miksa i koristiti sve dostupne izvore, no ključ za poticanje rasta i povećanje životnog standarda ostaje dostupnost jeftine energije.