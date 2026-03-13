SAD ublažava neke sankcije na rusku naftu, ali cijena sirove nafte ostaje iznad 100 dolara

Američko Ministarstvo financija u četvrtak je objavilo da ublažava neke sankcije na rusku naftu, no taj potez nije izazvao značajnije pomake u globalnim cijenama sirove nafte, koje su ostale iznad 100 dolara po barelu, dok rat s Iranom i dalje ometa kretanje naftnih tankera kroz Hormuški tjesnac.

U objavi na platformi X, ministar financija Scott Bessent rekao je: “Kako bismo povećali globalni doseg postojeće ponude, američko Ministarstvo financija izdaje privremeno odobrenje koje će omogućiti državama da kupuju rusku naftu koja je trenutno zaglavljena na moru.”

Bessent je rekao da se ova “usko ciljano osmišljena, kratkoročna mjera odnosi isključivo na naftu koja je već u tranzitu i neće donijeti značajnu financijsku korist ruskoj vladi, koja većinu prihoda od energetike ostvaruje kroz poreze koji se naplaćuju na mjestu eksploatacije.”

Izuzeci će ostati na snazi do 11. travnja, a analitičari su za Associated Press rekli da bi ovaj potez mogao pomoći u otvaranju pristupa oko 125 milijuna barela sankcionirane ruske nafte koja je trenutno zaglavljena na moru.

U svojoj objavi Bessent je trenutačni skok globalnih cijena nafte opisao kao “kratkoročni i privremeni poremećaj koji će dugoročno donijeti golemu korist našoj naciji i gospodarstvu.”

Nakon što je prethodnog dana porasla za više od 10 posto, globalna referentna cijena Brent Crudea ostala je rano u petak iznad 100 dolara po barelu. Američka referentna nafta West Texas Intermediate također je ostala iznad 95 dolara po barelu, uglavnom nepromijenjena unatoč ublažavanju sankcija.

Ranije u četvrtak predsjednik Donald Trump signalizirao je da mu povišene cijene nafte ne predstavljaju problem, objavivši na platformi Truth Social: “Sjedinjene Države su daleko najveći proizvođač nafte na svijetu, pa kada cijene nafte rastu, mi zarađujemo puno novca.” Zatim je dodao da mu je “zaustavljanje zlog Carstva, Irana, da posjeduje nuklearno oružje i uništi Bliski istok i… svijet” daleko važnije.

Najviše pozicionirana demokratkinja u Senatskom odboru za vanjske poslove, Jeanne Shaheen iz New Hampshirea, napisala je na X-u: “Dok Putin pomaže Iranu u napadima na Amerikance na Bliskom istoku, predsjednik sada puni ratnu blagajnu Kremlja. Umjesto da pritisne posrnulo rusko gospodarstvo, predsjednikov loše isplanirani rat Putinu donosi neočekivanu zaradu, dok se američke obitelji suočavaju s višim cijenama.”

Siladitya Ray, novinar Forbesa (link na originalni članak)

