Ruska nafta ESPO poskupjela 12 posto 

Cijena ruske nafte ESPO, koja se vadi u Sibiru i isporučuje naftovodom do kupcima u Aziji poskupjela je od kraja veljače za 12 posto u okolnostima poremećaja u opskrbi s Bliskog istoka, citira novinska agencija TASS izračune savjetodavne tvrtke Platts.

ESPO se istoimenim naftovodom doprema iz Sibira do Tihog oceana, a kupuju ga u prvom redu Kina, Japan i Južna Koreja.

Cijena barela ESPO-a porasla je u srijedu oko dva posto, na otprilike 64 dolara, navodi TASS rezultate dnevne analize Plattsa u koju je dobio uvid.

U odnosu na 28. veljače ESPO je u srijedu bio skuplji za gotovo 12 posto.

U dva tjedna cijena ESPO-a skočila je za 16 posto, izračunali su u Plattsu, napominjući da je sredinom veljače stajala oko 55 dolara.

Cijene nafte porasle su diljem svijeta zbog blokade Hormuškog tjesnaca, ključnog plovnog puta za globalno tržište nafte, podsjećaju.

Brodski promet kroz tjesnac bio je i 4. ožujka u velikoj mjeri ograničen, opskrba naftom i naftnim derivatima praktički je zaustavljena, a stotine brodova zaglavile su s obje strane tjesnaca, unatoč američkom obećanju da će ponuditi osiguranje.

Prema podacima o kretanju brodova tvrtke S&P Global Commodities at Sea, promet velikih naftnih tankera potpuno je obustavljen u jutarnjim satima 4. ožujka. Usporedbe radi, prije početka američko-iranskog sukoba 28. veljače tjesnacem je dnevno prolazilo oko 12 tankera.

Potražnja za ruskom naftom raste, posebno za onom s Urala, budući da kupci traže zamjenu za barela s Bliskog istoka. Pojedine azijske rafinerije sada ponovo razmatraju kupnju ruskih barela ili su već zaključile transakciju, rekli su analitičari.

