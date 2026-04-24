Iranska središnja banka potvrdila prve uplate naknada za tranzit Hormuzom

Iranska središnja banka potvrdila je da je primila prve uplate naknada za prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, a visoki dužnosnik iranskog parlamenta napomenuo je da se tranzitne naknade moraju plaćati u iranskim rijalima.

Naknada je uplaćena na račun u središnjoj banci, u fiducijarnoj valuti, objavila je središnja banka, ne navodeći iznos ni valutu plaćanja, prenosi iranska PressTV izvješće novinske agencije Fars.

Njemačka novinska agencija dpa citira pak izvješće Farsa prema kojem iznos naknade ovisi o vrsti i o količini tereta, kao i o “razini rizika” koju plovilo predstavlja za Iran.

Informaciju o uplati naknade na račun u središnjoj banci objavio je u četvrtak i potpredsjednik iranskog parlamenta Hamidreza Hadžibaei, prema izvješću iranske novinske agencije Mehr i PressTV-a.

Iranski dužnosnik istaknuo je da se pristojba naplaćuje u iranskim rijalima.

“Svi brodovi koji prolaze tom rutom moraju iranskom narodu platiti tranzitnu pristojbu u iranskom rijalu kao zakonitu naknadu za korištenje iranskih teritorijalnih voda”, rekao je Hadžibabaei, prema izvješću službene iranske televizije PressTV.

Potvrda uplate dokončala je medijska nagađanja o valuti plaćanja, prenosi PressTV izvješće Farsa.

Bloomberg News bio je izvijestio da bi brodari za prolazak tjesnacem trebali Teheranu plaćati dva milijuna dolara po plovilu, dok je Financial Times napisao da će naknada iznositi jedan dolar po barelu nafte i da će se plaćati u kriptovalutama ili u kineskim juanima, izvijestila je novinska agencija AFP početkom mjeseca.

Iranski parlament usvojio je u ožujku prijedlog zakona koji predviđa sigurnosne aranžmane u plovidbi tjesnacem i “financijske okvire”, uključujući sustav naplate naknada, i to u iranskim rijalima, objavio je krajem prošlog mjeseca predsjednik parlamentarnog odbora za sigurnost Modžtaba Zarei, prema izvješću iranskih novinskih agencija Fars i Tasnim.

Ako SAD nastavi s “agresivnim mjerama”, nijednom brodu neće biti dopušten prolazak kroz Hormuški tjesnac, upozorio je Hadžibaei, prema izvješću PressTV‑a.

SAD je nakon neuspjelih pregovora s Iranom u Islamabadu prije gotovo dva tjedna uveo pomorsku blokadu iranskih luka u Omanskom zaljevu i u Arapskom moru.

Iran je pak zbog američko-izraelskog napada već početkom ožujka preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši tranzit brodova povezanih sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima.