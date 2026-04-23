EU pokušava blokirati plinovod u BiH zbog povezanosti izvođača s Trumpom

Bruxelles upozorava da bi dodjela ugovora bez natječaja mogla ugroziti europski put BiH, dok projekt otvara pitanje utjecaja američkih interesa na ključnu energetsku infrastrukturu u regiji.

Europska unija riskira sukob s Donaldom Trumpom nakon što je pokušala zaustaviti dodjelu unosnog ugovora za plinovod na Balkanu tvrtki koju predvodi njegov osobni odvjetnik, pokazuju dokumenti u koje je imao uvid Guardian.

Bruxelles se već sukobljavao s Trumpom oko trgovine, Ukrajine i vojne potrošnje, no intervencija u projektu plinovoda Južna interkonekcija čini se kao prvi put da je osporio komercijalni pothvat osoba bliskih predsjedniku.

Plinovod će prolaziti kroz Bosnu i Hercegovinu. Prema riječima bosanskih izvora, nakon višemjesečnog pritiska američkih dužnosnika, tamošnji su čelnici ubrzano krenuli prema dodjeli ugovora dosad malo poznatoj tvrtki sa sjedištem u Wyomingu.

Istaknuti članovi Trumpove kampanje

AAFS Infrastructure and Energy osnovan je u studenome prošle godine i nije objavio vlasničku strukturu. Tvrtku predvode dvojica istaknutih članova Trumpove kampanje za osporavanje izbornog poraza 2020.: Jesse Binnall, odvjetnik koji ga je branio od optužbi za poticanje nereda na Kapitolu nakon poraza, i Joe Flynn, brat bivšeg savjetnika predsjednika za nacionalnu sigurnost. Unatoč tome što nema vidljivo iskustvo u takvim projektima, AAFS planira uložiti 1,5 milijardi dolara u plinovod i druge infrastrukturne projekte u Bosni, rekao je njihov lokalni predstavnik.

U ožujku su zakonodavci usvojili zakon za koji je Transparency International upozorio da postavlja “opasan presedan” jer predviđa da ugovor mora biti dodijeljen AAFS-u bez javnog natječaja.

Nekoliko dana kasnije predstavnik Bruxellesa u Sarajevu uputio je privatno upozorenje bosanskim čelnicima da time ugrožavaju nade zemlje za pristupanje Europskoj uniji.

Dužnosnik EU-a Luigi Soreca naglasio je da Bruxelles mora imati utjecaj na zakonodavstvo o plinovodu. “Na taj način Bosna i Hercegovina može nastaviti napredovati na svom europskom putu i izbjeći propuštanje prilika za daljnju integraciju, kao i financijske mogućnosti”, rekao je.

Lobirali za Dodika

Binnall i Flynn nisu jedini iz Trumpova kruga koji su pokazali interes za Bosnu. Brat Joea Flynna, Michael Flynn, bivši šef američke obavještajne službe čija je presuda za laganje FBI-u o kontaktima s Rusijom poništena predsjedničkim pomilovanjem 2020., lobirao je za čelnika bosanske srpske nacionalističke frakcije.

Ta je lobistička kampanja u listopadu rezultirala ukidanjem američkih sankcija Miloradu Dodiku, čelniku bosanskih Srba koji je podrivao mirovni sporazum iz 1995. kojim je okončan trogodišnji rat u kojem je poginulo više od 100.000 ljudi.

U travnju je Donald Trump Jr., koji vodi obiteljsko poslovno carstvo, posjetio Sarajevo. Iako ni on ni Michael Flynn nisu izravno uključeni u projekt plinovoda, Dodik je dao svoju podršku projektu.