Tijekom rasta cijena nafte, profit energetskih kompanija češće završava u poreznim oazama

Istraživanje International Tax Observatoryja pokazuje da tijekom rasta cijena sirovina multinacionalne kompanije iz ekstraktivnog sektora, uključujući naftne kompanije, preusmjeravaju veći dio svoje dobiti u zemlje s niskim porezima.

Više od mjesec dana nakon početka američko-izraelskog sukoba u Iranu, europske vlade sve intenzivnije traže načine kako ublažiti inflacijski pritisak na kućanstva i poduzeća, ali i kako financirati sve skuplje intervencije.

U tom kontekstu pet država; Njemačka, Austrija, Španjolska, Italija i Portugal, početkom travnja pozvalo je Europsku komisiju na uvođenje posebnog nameta za energetske kompanije. Cilj je redistribucija dijela izvanrednih profita nastalih uslijed geopolitičkih poremećaja i energetskog šoka.

Udio znatno raste

Međutim, nova analiza pokazuje da bi učinak takvih mjera mogao biti ograničen. Prema studiji International Tax Observatoryja, istraživačkog laboratorija kojeg vodi ekonomist Gabriel Zucman, značajan dio tih izvanrednih prihoda završava u poreznim oazama, gdje se oporezuje po znatno nižim stopama.

Problem je strukturne prirode. U razdobljima naglog rasta cijena energenata multinacionalne kompanije iz ekstraktivnog sektora povećavaju udio dobiti koji prijavljuju u jurisdikcijama s niskim porezima. U prosjeku se oko 12 posto dobiti prijavljuje u takvim sustavima, no tijekom robnih boomova taj udio raste na oko 20 posto, piše Le Monde.

Upitna učinkovitost poreza

Analiza se temelji na podacima OECD-a o oporezivanju multinacionalnih kompanija te industrijskim bazama podataka Rystad Energyja i S&P Globala. Obuhvaćeno je 77 kompanija iz naftnog, rudarskog i rafinerijskog sektora koje posluju u više od 200 zemalja u razdoblju od 2016. do 2023. godine.

Rezultati pokazuju da se 76 posto dobiti i dalje prijavljuje u zemljama u kojima se odvija eksploatacija resursa, no oko četvrtine prihoda redistribuira se kroz složene korporativne strukture prema jurisdikcijama s povoljnijim poreznim tretmanom. Upravo taj mehanizam značajno smanjuje učinkovitost poreza na izvanrednu dobit i otvara pitanje njihove stvarne fiskalne isplativosti.