MMF upozorava: Čak i da rat odmah završi, svijet će se suočiti s manjkom nafte

Međunarodni monetarni fond (MMF) upozorava da će se svijet ove godine součiti s manjkom nafte čak i ako se rat s Iranom završi već ovog tjedna, čime se pridružuje sve većem broju velikih ekonomskih institucija koje upozoravaju na ozbiljne posljedice sukoba.

“Ako bi sve večeras stalo i od sutra krenulo ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca… i dalje bismo gledali manjak nafte tijekom godine”, rekao je glavni ekonomist MMF-a Pierre-Olivier Gourinchas u intervjuu za CNN u emisiji Quest Means Business.

Snažan zamah prije rata

Globalna opskrba naftom pala je za 10,1 milijun barela dnevno u ožujku, što je “najveći poremećaj u povijesti”, objavila je Međunarodna agencija za energiju (IEA) u svom najnovijem izvješću. Iako IEA ne očekuje manjak nafte ove godine, značajno je snizila prognozu globalne ponude, koja bi sada trebala premašiti potražnju za svega 441.000 barela dnevno, u odnosu na 2,4 milijuna barela u ožujku.

Ovi podaci pokazuju dramatičan zaokret u izgledima za globalna energetska tržišta i šire gospodarstvo kao posljedicu rata. Prije sukoba globalno gospodarstvo bilo je u boljem stanju od očekivanog, uz naznake da bi rast mogao biti revidiran naviše, prema MMF-u.

“Postojao je snažan zamah u globalnom gospodarstvu”, rekao je Gourinchas, ističući smanjenje neizvjesnosti oko američkih carina i investicijski boom u umjetnoj inteligenciji.

Inflacija do 4,4 posto

No od početka rata “globalni izgledi naglo su se pogoršali”, napisao je u najnovijem izvješću World Economic Outlook. Sukob bi mogao izazvati globalnu “energetsku krizu bez presedana”, dodao je. MMF sada očekuje globalni rast od 3,1 posto u 2026., što je smanjenje od 0,2 postotna boda u odnosu na siječanjsku prognozu, uz pretpostavku da će rat biti relativno kratkotrajan. Globalna inflacija mogla bi porasti na 4,4 posto ove godine.

Fond je također razradio scenarije za dugotrajniji sukob. U najtežem scenariju, u kojem cijene nafte i plina rastu za 100 do 200 posto i ostaju na toj razini do 2027., globalni rast pao bi na samo dva posto, što bi bilo “na rubu globalne recesije”. Takva razina rasta zabilježena je samo četiri puta od 1980. godine.