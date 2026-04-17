Peter Magyar: Isporuka ruske nafte naftovodom Družba moguća već idućeg tjedna

Nakon višemjesečnog prekida zbog oštećenja u Ukrajini, Mađarska i Slovačka očekuju nastavak opskrbe, dok pitanje Družbe ostaje ključna točka političkog pritiska unutar Europske unije.

Pobjednik mađarskih parlamentarnih izbora Peter Magyar izjavio je u petak da bi isporuke ruske nafte naftovodom Družba mogle biti obnovljene već sljedeći tjedan. Magyar je rekao da mu je mađarska naftna i plinska kompanija MOL prenijela kako, prema informacijama partnera, očekuju ponovno pokretanje naftovoda u tom razdoblju.

Mađarska i Slovačka bez isporuka su još od kraja siječnja, nakon što je ruski napad dronom oštetio infrastrukturu na zapadu Ukrajine.

U međuvremenu, slovački ministar vanjskih poslova Juraj Blanar poručio je da će Bratislava blokirati novi paket sankcija Europske unije protiv Rusije ako ne dobije jamstva o nastavku isporuka putem Družbe. Budimpešta je već koristila isti alat pritiska, blokirajući europski zajam Ukrajini upravo zbog pitanja opskrbe naftom.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij prošlog je tjedna izjavio da je postignut značajan napredak u obnovi oštećenog naftovoda te da bi radovi trebali biti dovršeni tijekom proljeća.