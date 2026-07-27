Iskra grupa restrukturira 3. maj: Cilj je izlazak iz spirale gubitaka

Brodogradilište 3. maj, nakon što je u ožujku postalo dijelom Iskra grupe, provodi organizacijsko restrukturiranje te do kraja godine nastoji preokrenuti trend i izaći iz spirale gubitaka, a ultimativni cilj su novi poslovi i pozitivno poslovanje jer državnih intervencija i subvencija više neće biti.

Rekao je to Hini predsjednik Uprave Roko Vuletić, navodeći kako je novog vlasnika i upravu dočekala teška poslovna situacija u kojoj su se planovi na mjesečnoj razini ostvarivali za 30 do 40 posto manje nego što je bilo određeno ugovorima i planovima, rekao je.

Stoga su odmah počeli operativno organizacijsko restrukturiranje, kako bi se procesi pokrenuli te su, kaže, donekle uspjeli.

“Prvih šest mjeseci poslovali smo s gubitkom jer se troškovi odnose uglavnom na režijske troškove, struju, komunalije, koncesiju i druge troškove vezane uz veličinu lokacije, zaštitarsku službu, vatrogasnu postrojbu, službu održavanja, što se, uz sadašnju količinu posla teško pokriva”, istaknuo je.

Cilj u prvoj godini – operativna nula

Naglasio je da je 3. maj još uvijek u situaciji kriznog menadžmenta jer je stanje ozbiljnije nego što se činilo, pa su stoga sada usmjereni na reorganizaciju i racionalizaciju, s ciljem da se proizvodni proces maksimalno ubrza.

„Cilj je da se u prvoj godini ostvari barem operativna nula i ne posluje s gubitkom na mjesečnoj razini jer gubitke sada više nema tko pokriti, nema države, nema subvencija i intervencija, nego je ultimativni cilj da brodogradilište posluje pozitivno,“ rekao je Vuletić.

Na navozu 3. maja sada je polarni kruzer Icon za Scenic grupu, čije se porinuće očekuje u sredini prosinca. Osim toga, radi se i na nekoliko manjih poslova.

Gradnja dvaju ugovorenih riječnih kruzera je na čekanju jer se zakonska regulativa u Portugalu, za koji su brodovi namijenjeni, promijenila pa se čeka ishođenje potrebnih dozvola. Očekuje se da će gradnja započeti do kraja godine.

Rad s pola kapaciteta, i višak i manjak radnika

Vuletić je rekao da nakon dolaska novog vlasnika nije bilo otkaza, dok je tridesetak ljudi otišlo svojom voljom. Pored takvog odljeva ljudi, najavio je, doći će i do određenog smanjivanja broja režijskih radnika, no, većih, masovnijih otpuštanja neće biti.

Kaže da 3. maj sada radi s manje od pola kapaciteta. Od 430 zaposlenih, proizvodnih radnika je samo 130, a oko 300 ljudi radi u uredima u administraciji, nabavi, financijama te u proizvodnoj režiji.

Naglašava kako u brodogradilištu nedostaje proizvodnih radnika, od zavarivača, bravara, mehaničara, cjevara do proizvodnih inženjera brodogradnje, strojarstva i elektrotehnike. Da bi se održala razina proizvodnje, sada u škveru radi 250 radnika kooperantskih tvrtki.

“Da bismo plaćali toliku režiju, dimenzioniranu za brodogradilište nekadašnje veličine, moramo imati dvostruko više posla nego danas i to je naš ultimativni cilj”, rekao je.

Što se tiče novih poslova, kazao je da ima dvadesetak upita, razgovara se o poslovima koji bi se realizirali sljedećih godina, primjerice o gradnji kruzera, plutajućih dokova, jaružara, transportnih barži, a također i luksuznih jahti. U 3. maju nemaju preferencije oko tipa plovila koje bi gradili, glavni su im kriteriji tehnološke mogućnosti brodogradilišta i ekonomska računica bez gubitaka.

Europski kupci okreću se europskim brodogradilištima, ponuda ima

Vuletić naglašava da brodogradnja u Europi raste, pa su europska brodogradilišta dobro popunjenih kapaciteta, što otvara prilike i za 3. maj. Pojavljuju se interesi za suradnju stranih brodogradilišta kojima je za dio posla potreban još jedan škver.

Iskra grupa također ima sporazume o suradnji nekoliko stranih ponuditelja, kao što su Naval Grupa, Rheinmetall ili Fincantieri, kao i dogovore s jednim turskim brodogradilištem i korejskim Hyundaiom, pa će se, ukoliko neko od njih bude izabran za graditelja hrvatskih korveta, ti brodovi graditi u 3. maju.

Najavljen je i natječaj Jadrolinije za gradnju 3 trajekta od 100 metara, za što će se 3. maj ambiciozno natjecati, rekao je Vuletić.

“Vjerujemo da ćemo sljedeće godine doći do pozitivnog pomaka jer ćemo operativno biti bolje organizirani. Sada se mjeri učinkovitost, pazi se na rokove, ljudi imaju ciljeve, a za sve to potrebni su nam novi ugovori, najmanje dva veća projekta kako bismo održavali sadašnju razinu režijskih troškova, a ulagat će se i u modernizaciju procesa”, rekao je.

Na krovovima brodogradilišta solarni sustav do 5 MW

Vuletić je još istaknuo da je, u tri mjeseca od kada je Iskra grupa preuzela 3. maj, uloženo dva milijuna eura u opremu i održavanje tekuće likvidnosti. Oko 280.000 eura investirali su u oštećenu dizalicu, a potpisan je ugovor za nabavku modernog stroja za rezanje metala, čija se instalacija očekuje u listopadu.

Nakon plaća zaposlenika i kooperacije, najveći trošak riječkog brodogradilišta je električna energija, pa se stoga priprema instalacija solarne elektrane, snage između 4 i 5 MW, čemu će prethoditi obnova krovova na škverskim halama. Planira se i ulaganje u sanaciju otpadnih voda, generalnu obnovu zgrada te obnovu logistike i voznog parka.