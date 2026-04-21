Francuska Naval Grupa jača suradnju s brodogradilištem Iskra, Orqom i FSB-om

Francuska Naval Grupa, potpisala je tri nova sporazuma o razumijevanju s ključnim hrvatskim partnerima. Sporazumi predstavljaju značajan korak u jačanju industrijske, tehnološke i akademske suradnje između Francuske i Hrvatske.

Kako bi do 2030. godine Hrvatskoj ratnoj mornarici osigurala europske višenamjenske površinske borbene brodove sposobne za provedbu svih operacija pomorske obrane i zadaća pomorske sigurnosti, Naval Grupa nastavlja ugovarati mogućnosti suradnje sa svojim industrijskim i akademskim partnerima u Hrvatskoj. Danas je Naval Grupa objavila povezivanje sa sljedećim partnerima:

• Brodogradilište Iskra zajedno s brodogradilištem 3. MAJ Rijeka, kao dio Iskra grupe, bio bi strateški industrijski partner Naval Grupe za lokalnu izgradnju najvećeg dijela obje korvete u Hrvatskoj, uključujući završno sklapanje i održavanje tijekom cijelog životnog vijeka brodova.

• Orqa za primjenu dronova i tehnologija bespilotnih zračnih sustava u pomorstvu.

• Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (FSB) za istraživačko-razvojne aktivnosti u području napredne brodogradnje i tehnologija pomorskog inženjerstva.

“Posvećeni smo izgradnji snažnih, uravnoteženih i dugoročno održivih partnerstava s Hrvatskom, usmjerenih na prijenos naprednih tehnologija, znanja i najboljih industrijskih praksi u području borbenih plovila nove generacije. Na temelju našeg dosadašnjeg iskustva već postavljamo visoke standarde u stvaranju vrijednosti za hrvatsko gospodarstvo, zajedničkog razvoja i organizacije proizvodnje u Hrvatskoj”, izjavio je Guillaume Weisrock, potpredsjednik za prodaju i razvoj poslovanja u Europi i Sjevernoj Americi Naval Grupe.

Prilikom potpisivanja sporazuma Roko Vuletić, predsjednik Uprave Iskra brodogradilišta izjavio je kako “partnerstvo s Naval Grupom predstavlja veliku priliku za brodogradilište Iskra i naše nedavno preuzeto brodogradilište 3. MAJ Rijeka da ojačamo svoje industrijske kapacitete, stvorimo dugoročna radna mjesta za kvalificirane radnike te se pozicioniramo kao vjerodostojan partner u složenim programima brodogradnje šire od projekta izgradnje hrvatskih korveta. S našom iskusnom radnom snagom i širenjem kapaciteta brodogradilišta, ova suradnja otvara nove poslovne horizonte, osigurava održiv rast, potiče razvoj naprednih znanja i stvara dugoročnu zaposlenost. U konačnici, konkretni rezultati ove suradnje stvorit će trajnu vrijednost ne samo za naša brodogradilišta i zaposlenike, već i za cjelokupnu hrvatsku pomorsku industriju.“

Tomislav Krolo, operativni direktor tvrtke Orqa, naglasio je kako je “Orqa tvrtka za tehnologiju dronova specijalizirana za FPV bespilotne zračne sustave koja pruža vrhunska rješenja za obrambene primjene. Ovo partnerstvo označava strateški prekretnicu našoj predanosti tehnološkoj inovaciji i razvoju sustava sljedeće generacije. Kombinirajući Orqinu stručnost u naprednim bespilotnim zračnim sustavima s opsežnim iskustvom Naval Grupe u pomorskoj obrani, želimo istražiti nove mogućnosti suradnje, potaknuti značajan tehnološki napredak te implementirati inovativni pristup integraciji UAS i C-UAS sustava na brodovima.“

“Suradnjom s Naval Group, Fakultet dodatno jača svoju ulogu istraživačko-razvojnog partnera u području naprednih tehnologija, posebice u području brodogradnje i pomorskog inženjerstva. Ova suradnja omogućuje daljnji razvoj aktivnosti u područjima poput napredne proizvodnje brodova, digitalnog inženjerstva, te besposadnih sustava, koji sve više oblikuju suvremena pomorska rješenja. Također, omogućuje i šire uključivanje ostalih grupa na Fakultetu, poput robotike i mehatronike, naprednih proizvodnih tehnologija, i kontrole kvalitete“, rekao je Marka Katića, prodekana Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

Uključeno više od 1.000 visokokvalificiranih radnih mjesta

Prijedlog Naval Grupe Hrvatskoj ratnoj mornarici temelji se na pouzdanom industrijskom pristupu, uspješnom međunarodnom iskustvu u prijenosu tehnologije te snažnoj opredijeljenosti zajedničkoj izgradnji u Hrvatskoj, kao što to čini i u drugim zemljama. Naval Grupa procjenjuje da će tijekom faze izgradnje već biti uključeno više od 1.000 izravnih i neizravnih visokokvalificiranih radnih mjesta diljem zemlje, uz dugoročne perspektive kroz izvozne mogućnosti, održavanje te istraživanje i razvoj, čime se osigurava održiv opseg posla i stvaranje stručnih radnih mjesta kroz vrijeme.

GOWIND® korveta je ratni brod potvrđen u pomorskim i borbenim operacijama, izgrađen na modernim tehnološkim rješenjima smanjene uočljivosti, velike otpornosti i s višenamjenskim sposobnostima. Sposoban je izvršavati puni spektar misija pomorske obrane i pomorskog sigurnosnog osiguranja.

Robusna, snažno opremljena i lako upravljiva, Gowind® koverta integrira senzore i naoružanje najnovije generacije kroz SETIS, borbeno provjeren sustav upravljanja borbenim djelovanjem (CMS) koji je razvila tvrtka Naval Grupa kao i inovativna strukturna rješenja. Integrirajući sve sposobnosti ratovanja iznad i ispod površine mora već od početnih faza inženjerskog razvoja, Gowind® je po svom dizajnu višenamjenska platforma.

Platforma je trenutačno u uporabi s 6 jedinica koje operativno koriste Egipatska ratna mornarica i Ratna mornarica Ujedinjenih Arapskih Emirata, dok se 5 jedinica lokalno gradi za Kraljevsku malezijsku ratnu mornaricu.

Ranije ove godine Naval Grupa već je potpisala sporazume o razumijevanju s nekoliko hrvatskih tvrtki, uključujući AITAC (usluge brodskog dizajna i inženjeringa), ADRIA WINCH (sustavi za privez, sidrenje i tegljenje) te Centar izvrsnosti MARBLE (istraživačko-razvojne aktivnosti u području pomorske robotike).