EIB o hrvatskim tvrtkama i rizicima koje donosi rat u Iranu

Hrvatske tvrtke u prosjeku su optimističnije i sklonije ulaganjima od europskih, ali zaostaju u aktualnim područjima poput digitalizacije i klimatskih investicija. To pokazuju EIB-ovi izvještaji, dok nove izazove pred Europu stavlja i rat u Iranu koji bi ako potraje mogao potaknuti inflaciju.

Glavna ekonomistica EIB grupe Debora Revoltella i senior ekonomistica Rosalia Pal predstavile su medijima u utorak dva istraživanja Europske investicijske banke: Investment report i Investment Survey.

Prvi je izvještaj Europske investicijske banke o stanju investicija u Europi, s fokusom na konkurentnost, digitalizaciju i umjetnu inteligenciju. Drugi je izvještaj o stanju investicija u Hrvatskoj – koliko tvrtke ulažu, u što ulažu i koji su im glavni problemi i prilike.

Oba izvještaja pripremljena su prije nego je pokrenut rat između Izraela, Amerike i Irana koji snažno utječe na ekonomiju. Revoltella je pojasnila kako će posljedice biti znatno veće ako on potraje, s obzirom da će to značiti dugotrajno poskupljenje cijena nafte i potencijalno plina. No, ra razliku od početka rusko-ukrajinskog rata koji je nosio rizik prekida isporuka, sada se kao problem vidi samo njihova cijena. Teoretski su moguće i druge disrupcije poput primjerice poremećaja u lancima nabave, pri čemu su najrizičnija gnojiva i kemijska industrija.

Što se izvještaja koji uspoređuje hrvatske i europske tvrtke tiče, on je rezultat telefonskog istraživanja provedenog među 482 hrvatske i 11.990 europskih tvrtki od travnja do srpnja 2025. godine. Otkriva kako su hrvatske tvrtke optimističnije i sklonije ulaganjima, ali pomalo zaostaju u područjima kao što su inovacije i digitalizacija, umjetna inteligencija i klimatske investicije.

Veliki problem Hrvatske, naglašeniji nego u Europi, je i manjak radne snage. Hrvatska je više pogođena i fragmentacijom europskog tržišta koja podrazumijeva da se tvrtke izvoznice u nekim područjima moraju posebno prilagođavati nacionalnim zakonodavstvima svake države. Na nekim tržištima zbog toga primjerice treba posebno prilagođavati deklaraciju proizvoda dodatnim informacijama, a na nekim drugima primjerice mijenjati sastav proizvoda kako bi zadovoljio regulativu.