EIB Hrvatskoj lani odobrio 547 milijuna eura, polovica iznosa za male i srednje tvrtke

Nova izdvajanja Grupe Europske investicijske banke (EIB-a) u Hrvatskoj lani su dosegnula čak 547 milijuna eura, a sve zahvaljujući potpori tehnološkim pomacima u cijelom nizu hrvatskih tvrtki.

Više od polovine iznosa odobrenog 2025. izdvojeno je za mala i srednja poduzeća (MSP-ove), srednje kapitalizirane tvrtke te javne subjekte radi provedbe zelenih i digitalnih projekata.

Lanjska izdvajanja uključuju 325 milijuna eura koliko je odobrio EIB te 211 milijuna eura koliko je pristiglo od Europskog investicijskog fonda (EIF-a), kojemu je težište na MSP-ovima. Povrh toga, EIB je 2025. prema Hrvatskoj usmjerio i 11 milijuna eura iz Mehanizma Europske unije za oporavak i otpornost (RRF-a) – EU-ove inicijative za poticanje gospodarstva pokrenute za vrijeme pandemije bolesti COVID-19.

Među najvažnije lanjske transakcije u Hrvatskoj ubrajaju se zajam od 22 milijuna eura za razvojne projekte u Splitu, što uključuje socijalnu infrastrukturu i uređenje popularne plaže Žnjan, zajmovi EIB-a u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR-a) (150 milijuna eura) i Privredne banke Zagreb (PBZ-a) (50 milijuna eura) te jamstvo od 100 milijuna eura odobreno u korist Erste & Steiermärkische Banke radi jačanja konkurentnosti i smanjivanja ugljičnog otiska MSP-ova, srednje kapitaliziranih poduzeća i javnih subjekata.

“Hrvatska je sjajan primjer načina na koji tijesna suradnja Grupe EIB-a te javnog i privatnog sektora može dovesti do pretvaranja europskih prioriteta u konkretne koristi na lokalnoj razini”, izjavila je potpredsjednica EIB-a Teresa Czerwińska. “Od Dalmacije pa sve do Slavonije nastavljamo jačati svoju ulogu partnera na kojeg se Hrvatska može osloniti pri stvaranju boljih prilika za svoje građane i poduzeća.”

Pribroje li se najnoviji godišnji rezultati, Grupa EIB-a u posljednjih je pet godina u Hrvatsku uložila ukupno 3,2 milijarde eura. Tako je iznos odobren 2025. dosegnuo 0,5 % hrvatskog bruto domaćeg proizvoda (BDP-a).

“Europska investicijska banka jedan je od najvažnijih financijskih partnera Hrvatske u promicanju zelenih, digitalnih i razvojnih projekata. Iznos od 547 milijuna eura koliko je Grupa EIB-a odobrila tijekom 2025. naglašava snagu našeg partnerstva i njegov opipljiv učinak na hrvatsko gospodarstvo”, izjavio je Tomislav Ćorić, potpredsjednik Vlade i ministar financija Republike Hrvatske. “Ta ulaganja podupiru rast poduzeća, inovacije i zelenu tranziciju te pridonose tome da se građanima na raspolaganje stave suvremena infrastruktura i bolje usluge.”

Kada je riječ o zelenom prijevozu, EIB je lani pomogao u financiranju širenja infrastrukture za punjenje električnih vozila u Hrvatskoj te još pet država članica s prostora srednje i istočne Europe, i to tako što je Eleportu, operateru mreže punionica, odobrio zajam od 35 milijuna eura. Od ukupnih kreditnih sredstava, oko 3 milijuna eura namijenjeno je punionicama u Hrvatskoj.

Inicijative EIF-a

EIF je pak u 2025. pojačao svoju prisutnost u Hrvatskoj tako što je financijskim posrednicima odobravao jamstva te ulagao u fondove rizičnog kapitala i fondove za rast. Težište mu je bilo na inovacijama, infrastrukturi, prijenosu tehnologije i društvenom učinku.

Primjerice, EIF je lani učvrstio svoju ulogu jednog od vodećih financijera inovativnih MSP-ova i start-up tvrtki tako što je nastupio kao sidrišni ulagač u NVision Ventures, hrvatski fond rizičnog kapitala. NVision Ventures dio je Hrvatske inicijative za Venture Capital 2 (CVCi2), programa zamišljenog radi jačanja hrvatskog inovacijskog i poduzetničkog ekosustava, te predstavlja treći fond odabran u okviru te inicijative, što je na domaćem tržištu pridonijelo širenju ponude sredstava za poduzeća u ranom stadiju razvoja i u fazi ekspanzije.

EIF je pojačao potporu hrvatskim poduzećima i time što je podržao sudjelovanje Hrvatske u Inovacijskom fondu Inicijative triju mora. Hrvatska u toj regionalnoj inicijativi sudjeluje posredstvom HBOR-a, što domaćim MSP-ovima i srednje kapitaliziranim poduzećima već donosi korist jer im otvara pristup sredstvima iz Fonda PCP SEE II, koji također podupire EIF.

Isto tako, EIF je preko svojih dugogodišnjih hrvatskih posrednika odobrio sredstva u ukupnom iznosu većem od 138 milijuna eura kako bi proširio izvore financiranja MSP-ova i srednje kapitaliziranih poduzeća koja provode projekte u području inovacija, zelene tranzicije i energetske modernizacije. Ta sredstva obuhvaćaju 85 milijuna eura koliko je odobreno Zagrebačkoj banci, 33,4 milijuna eura koliko je dobila Erste banka te 20 milijuna eura odobrenih u korist Hrvatske poštanske banke (HPB-a).

EIF je hrvatska poduzeća podržao i posredstvom Fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom Invera II, koji tvrtkama osigurava vlasničko financiranje radi pomoći u rastu, konsolidaciji i širenju na međunarodnoj razini. Zajednički gledano, ta ulaganja naglašavaju ključnu ulogu EIF-a u osiguravanju rizičnog kapitala za hrvatske MSP-ove te u potpori rastu domaćeg privatnog sektora.

Savjetodavna pomoć

Lanjske aktivnosti Grupe EIB-a u Hrvatskoj obuhvaćale su i savjetodavne usluge, pa tako i one za potrebe pet velikih gradova (Zagreba, Rijeke, Splita, Osijeka i Varaždina) kojima je pružena pomoć u razvoju suvremenog socijalnog i priuštivog stanovanja za mlade obitelji i mlade stručnjake, kao i za stanovnike iz ugroženih skupina te građane s niskim dohotkom.

Radi jačanja hrvatskih kapaciteta za strateško planiranje u području urbanog razvoja, EIB je savjetodavnu pomoć lani pružio i HBOR-u kako bi ga još bolje osposobio za potporu malim i srednjim gradovima u cijeloj zemlji.

Usto, Grupa EIB-a pružila je savjetodavnu podršku za potrebe ključnih domaćih sektora poput čistog prijevoza, gospodarenja otpadom, održivog financiranja i financijskih tehnologija.