Hrvatska Orqa potpisala sporazum s ukrajinskom obrambeno-tehnološkom tvrtkom General Cherry

Jedna od vodećih europskih tvrtki za tehnologiju besposadnih letjelica, osječka Orqa i ukrajinska obrambeno-tehnološka tvrtka General Cherry potpisale su sporazum o strateškoj suradnji na razvoju besposadnih zračnih sustava.

Partnerstvo ujedinjuje Orqine proizvodne kapacitete i tržišnu ekspertizu s operativnim znanjem i iskustvom tvrtke General Cherry, testiranim u stvarnim borbenim uvjetima.

Suradnja vodeće ukrajinske i hrvatske tvrtke počiva na zajedničkom razumijevanju važnosti suverene neovisnosti. Partnerstvo će se usredotočiti na razvoj i proizvodnju interceptor dronova, komponenti i drugih besposadnih zračnih sustava. Istovremeno se aktivno radi na uspostavi zajedničkih proizvodnih pogona u Hrvatskoj i u Ukrajini, a vrlo brzo se očekuju prvi proizvodi.

Dronovi za presretanje iz europskog lanca opskrbe

Ova suradnja omogućiti će NATO saveznicama izravnu nabavu najnaprednijih Interceptor dronova kroz neovisan i pouzdan europski lanac opskrbe. Mogućnost obrambenih snaga savezničkih zemalja da se opskrbe vrhunskim tehnološkim rješenjima izravno će ojačati otpornost NATO-a te pridonijeti sigurnost europskog neba, bez iscrpljivanja ukrajinskih resursa.

Srđan Kovačević, suosnivač i izvršni direktor Orqe, poručuje: „Ovo partnerstvo počiva na inovativnom modelu zajedničke proizvodnje koji nam omogućuje da dokazano operativno znanje i iskustvo tvrtke General Cherry spojimo s našom tehnologijom te po prvi put izvan Ukrajine ponudimo sposobnosti učinkovite zračne zaštite protiv modernih besposadnih prijetnji. Riječ je o važnom iskoraku kojim visokoučinkovite sustave stavljamo u službu sigurnosti svih naših saveznika.“

„Pokrećemo značajno i obećavajuće partnerstvo s tvrtkom koja donosi više od desetljeća iskustva i vodeću ekspertizu u industriji bespilotnih letjelica. Naš zajednički cilj je pomoći u izgradnji nove arhitekture europske i globalne sigurnosti uz pomoć jedinstvenog ratnog iskustva Ukrajine i tehnološke stručnosti Orqe” – izjavio je Jaroslav Grišin, suosnivač tvrtke General Cherry.