Orqa osigurala 12,7 milijuna eura za globalno širenje proizvodnje

Orqa, vodeća europska tvrtka za razvoj i proizvodnju FPV (first-person view) dronova i besposadnih zračnih sustava (UAS), objavila je da je uspješno osigurala 12,7 milijuna eura u Series A rundi financiranja. Rundu je predvodio Expeditions, vodeći investitor specijaliziran za rane faze investiranja u sektoru europske sigurnosti.

Uz njih, u rundi su sudjelovali AYMO Ventures, prvi hrvatski fond koji je investirao u Orqu te Lightspeed Venture Partners, Taiwania Capital i Radius Capital.

S osječkih proizvodnih linija čiji je kapacitet 280.000 dronova godišnje, Orqa svoj provjereni operativni model širi globalno. Tvrtka će tako proizvoditi standardizirane sustave temeljene na izvornom dizajnu i vlastitim komponentama kroz međunarodnu mrežu pouzdanih proizvodnih partnera. Poznat pod nazivom “Globalni program distribuirane proizvodnje“, ovaj projekt omogućit će Orqi povećanje proizvodnje na više od milijun dronova godišnje.

Time će svoj otporni lanac opskrbe za tehnologiju dvojne namjene proširiti na brojna svjetska tržišta, istovremeno smanjujući rokove isporuke, logističku složenost i regulatorne prepreke. Partnerstva su već uspostavljena u ključnim regijama Sjeverne Amerike, Europe, Bliskog istoka i Indo-pacifika, dok su u pripremi i novi sporazumi koji će dodatno proširiti globalnu prisutnost Orqe.

Tržište dronova bilježi snažnu ekspanziju posljednjih godina, a predviđa se da će do 2030. njezina vrijednost dosegnuti 29,8 milijardi dolara. Tehnologija koja je danas temelj suvremene obrane, snažan uzlet bilježi i u komercijalnom sektoru, uz očekivanu godišnju stopu rasta između 8 % i 14 %. Takav trend potaknut je sve češćom integracijom dronova u industrijske operacije, poput inspekcije i održavanja ključne infrastrukture.

