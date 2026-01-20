Orqa i Barzan Holdings potpisali sporazum o suradnji o proizvodnji dronova u Kataru

Osječka tehnološka tvrtka Orqa izvijestila je u utorak da je potpisala Sporazum o suradnji (MoU) s Barzan Holdingsom, vodećom katarskom tvrtkom za obranu i sigurnost, kojim je potvrđena namjera obje strane da se istraži i dogovori partnerstvo za lokaliziranu proizvodnju Orqa dronova u Kataru.

Sporazum su na Međunarodnoj izložbi i konferenciji o pomorskoj obrani u Dohi (DIMDEX), potpisali operativni direktor Orqe Tomislav Krolo i glavni izvršni direktor Barzan Groupe Mohamed Badr Al-Sadah. Potpisivanju ugovora nazočili su i ministar obrane Ivan Anušić, veleposlanik Republike Hrvatske u Državi Katar Drago Lovrić te zamjenik premijera, državni ministar za obrambena pitanja i predsjednik Uprave Barzan Holdingsa, šeik Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani.

Barzan Holdings služi kao ključna poveznica Katra sa svjetskom vojnom industrijom. Njihova je misija osnažiti suverenitet države te pružiti dugoročnu podršku razvoju oružanih snaga i ljudskih potencijala kroz globalna partnerstva i strateške suradnje, navode iz Orqe.

“Iznimno nam je zadovoljstvo što smo s tvrtkom Barzan Holdings potpisali Sporazum o suradnji (MoU) u sklopu našeg Globalnog programa distribuirane proizvodnje. Upravo kroz taj sporazum i suradnju s pouzdanim partnerima diljem svijeta, Orqa nastoji ostvariti ciljeve programa i proširiti svoj proizvodni kapacitet na više od milijun dronova godišnje. Potpisano partnerstvo jasan je iskaz povjerenja u Orqu, naše sposobnosti i proizvode, te važna podrška Barzan Holdingsu u jačanju obrambenih kapaciteta Katara”, poručio je Srđan Kovačević, suosnivač i izvršni direktor tvrtke Orqa.