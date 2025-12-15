Rekordni pad investicija i maloprodaje — najveća ekonomija svijeta ulazi u opasnu zonu

Rast maloprodaje prošlog mjeseca bio je najslabiji u tri godine, dok su ulaganja pala treći mjesec zaredom. Ipak, analitičari Goldman Sachsa upozoravaju da se pad ne bi trebao dramatično tumačiti, jer “nedavne analize upućuju na to da je statistička korekcija ranije pogrešno prijavljenih podataka odigrala barem jednako veliku ulogu kao i temeljni čimbenici”.

Kineska ulaganja pala su treći mjesec zaredom u studenom, pokazuju službeni podaci objavljeni samo nekoliko dana nakon što je predsjednik Xi Jinping pozvao dužnosnike da “preokrenu” pad koji prijeti potkopati rast drugog najvećeg gospodarstva na svijetu.

Ulaganje u fiksnu imovinu od početka godine do 30. studenoga smanjilo se za 2,6 posto u odnosu na godinu ranije, što je pad veći od 2,3 posto koliko je predviđala Bloombergova anketa analitičara, a također veći od pada u listopadu koji je bio 1,7 posto, piše Financial Times.

Ovaj pad vjerojatno će dodatno potaknuti pozive najvišeg kineskog vodstva na “stabilizaciju” ulaganja u gospodarstvu koje se desetljećima uvelike oslanjalo na državno financiranje rasta, osobito u infrastrukturi, nekretninama i visokotehnološkoj proizvodnji.

Prošlog je tjedna na središnjoj radnoj konferenciji o gospodarstvu, najvišem sastanku Komunističke partije o ekonomskim pitanjima kojim je predsjedao Xi, objavljeno da će “Kina raditi na stabiliziranju i oživljavanju ulaganja te će primjereno povećati obujam investicija u okviru središnjeg državnog proračuna”.

Analitičari smatraju da je ovo prvo službeno priznanje kineskog vodstva o usporavanju investicija.

Borba s deflacijom

Istodobno, rast maloprodaje prošlog mjeseca bio je najslabiji u tri godine, što odražava slabu domaću potrošnju i nizak stupanj povjerenja kućanstava uslijed pada sektora nekretnina koji sada ulazi u petu godinu.

MMF je prošlog tjedna pozvao Peking da poduzme snažnije mjere za poticanje domaće potražnje i ponovno oživljavanje gospodarstva koje se bori s trajnom deflacijom.

Analitičari Goldman Sachsa procijenili su da je oko 60 posto pada ulaganja u fiksnu imovinu do listopada posljedica statističkih korekcija ranije preuveličanih podataka.

No dodali su da se preostalih 40 posto pada može pripisati usporavanju tržišta nekretnina, infrastrukturno povezanoj fiskalnoj potrošnji te kineskim “anti-involution” politikama. Riječ je o mjerama najvišeg vodstva usmjerenima na ograničavanje sektora s izrazito agresivnom cjenovnom konkurencijom, koja je, prema ekonomistima, uglavnom posljedica prekapacitiranosti.

Nacionalni ured za statistiku također je u ponedjeljak izvijestio da je maloprodaja prošlog mjeseca porasla 1,3 posto u odnosu na godinu ranije, što je najslabiji tempo rasta od prosinca 2022. i znatno ispod Bloombergove prognoze analitičara od 2,9 posto, koja bi bila u skladu s listopadskom brojkom.

Industrijska proizvodnja porasla je 4,8 posto na godišnjoj razini, manje od očekivanih pet posto i ispod listopadskih 4,9 posto.

“Studeni je donio podatke o aktivnosti koji su uglavnom podbacili u odnosu na očekivanja tržišta, osobito u segmentu maloprodaje”, naveli su iz Goldman Sachsa. Ulaganja u fiksnu imovinu, dodaje se, “ostala su potisnuta”, zabilježivši pad od 10,7 posto na godišnjoj razini u studenom, u odnosu na 11,4 posto u listopadu, promatrano na mjesečnoj osnovi.

Ciljevi ipak dostignuti?

No u Goldman Sachsu upozorili su da pad ne treba preuveličavati jer “nedavne analize upućuju na to da je statistička korekcija ranije pogrešno prijavljenih podataka odigrala barem jednako veliku ulogu kao i temeljni čimbenici”.

Za razliku od drugih velikih ekonomija, Kina ne objavljuje potpune tromjesečne strukture BDP-a prema rashodnoj metodi, koja uključuje ulaganja, potrošnju i neto izvoz.

Umjesto toga, objavljuje vlastite mjesečne serije podataka poput ulaganja u fiksnu imovinu i maloprodaje, koje se pozorno prate u nedostatku detaljnijih podataka o BDP-u.

Kineske vlasti postavile su cilj rasta za cijelu 2025. godinu od oko pet posto. U trećem tromjesečju podaci su pokazali da se gospodarstvo povećalo za 4,8 posto, što je najslabiji tempo u godinu dana. Ekonomisti očekuju da će Kina ove godine ipak dosegnuti cilj od 5 posto.