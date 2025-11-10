Amerika potiho pretekla Kinu i postala najveći investitor u Africi. U što to ulaže Trumpova agencija?

Američka ulaganja u Africi dosegnula su 7,8 milijardi dolara u 2023. godini, naspram kineskih četiri milijarde, što je prvi put od 2012. da su Sjedinjene Države pretekle Kinu. Val američkih investicija predvodi vladina agencija DFC, osnovana 2019. tijekom prvog mandata predsjednika Donalda Trumpa.

Afrički kontinent bogat je ključnim rijetkim mineralima i metalima poput litija kobalta i volframa, koji su neophodni za proizvodnju i rad osobne tehnologije. Ti su materijali također ključni za sve, od električnih vozila i podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju do oružanih sustava.

Kina je dugo bila najveći igrač na svjetskom tržištu rijetkih minerala i metala. Ima značajne rezerve u zemlji, kao i pristup inozemnim zalihama zahvaljujući velikim ulaganjima u rudarske operacije u inozemstvu posebno u Africi.

Peking je također izgradio dominantan položaj u preradi globalnih zaliha, a Sjedinjene Države uzdrmao je prijetnjom ograničavanja izvoza. To je dodatno ubrzalo američke napore da povećaju pristup ključnim mineralima i metalima, pri čemu se afričke rezerve smatraju presudnim dijelom te strategije, piše BBC.

Toliko da su SAD, prema najnovijim godišnjim podacima, zapravo tiho pretekle Kinu kao najveći strani izravni investitor u Africi. Američka ulaganja u Africi iznosila su 7,8 milijardi dolara u 2023. godini, u usporedbi s kineskih četiri milijarde dolara, prema podacima kinesko-afričke istraživačke inicijative Sveučilišta Johns Hopkins, koja se poziva na službene izvore.

Otvoreno protiv Pekinga

To je prvi put od 2012. da su SAD ponovno preuzele vodstvo. Ova američka ulaganja predvodi vladina agencija pod nazivom US International Development Finance Corporation (DFC). Osnovana 2019. tijekom prvog mandata predsjednika Donalda Trumpa, agencija otvoreno ističe da joj je misija suprotstaviti se Pekingu. Na svojoj mrežnoj stranici DFC navodi da je osnovan kako bi “uravnotežio kinesku prisutnost u strateškim regijama”.

Što ta ulaganja znače za afričke tvrtke i zemlje koje od njih imaju koristi?

Prošle je godine ruandska rudarska tvrtka Trinity Metals osigurala potporu od 3,9 milijuna dolara od DFC-a za razvoj triju rudnika u zemlji u kojima se proizvode kositar, tantal i volfram.

“Američka vlada bila je vrlo podržavajuća u našem radu na uspostavljanju opskrbnog lanca koji bi izravno povezivao Ruandu i Sjedinjene Države“, rekao je predsjednik uprave tvrtke Shawn McCormick.

Trinity sada šalje volfram iz Ruande u postrojenje za preradu u Pennsylvaniji, a potpisan je i ugovor o slanju ruandskog kositra u tamošnju ljevaonicu. McCormick odbacuje tvrdnje da je financiranje iz Washingtona utjecalo na odluku tvrtke da isporuke usmjeri prema SAD-u.

“Američka vlada nije rekla direktoru i meni: Možete li, molim vas, poslati taj volfram u Ameriku? To je bila naša odluka kao tržišnih sudionika”, kaže McCormick.

Trinity je u 5-postotnom vlasništvu ruandske vlade, dok je dioničar i irska investicijska tvrtka za kritične minerale TechMet.

McCormick dodaje da, iako neke rudarske operacije u Africi zapošljavaju neobučene radnike u opasnim uvjetima, Trinity poštuje najviše standarde.

Zaštititi nacionalne interese

Sepo Haimambo, ekonomistica u bankarskoj grupi FNB Namibia, kaže da afričke zemlje moraju biti odlučne u zaštiti nacionalnih interesa tijekom pregovora s američkim partnerima i da ne bi trebale očekivati ustupke.

“Očekivati da će Amerikanci doći i predložiti klauzule koje su u najboljem interesu Afrike bilo bi nerealno”, smatra ona. “Afrika se mora dobro pripremiti za takve pregovore i jasno definirati što želi postići.”

Haimambo dodaje da bi se afričke vlade trebale odmaknuti od jednostavnih modela “gotovina za minerale”. “Postoji prilika da se istraže različiti modeli”, kaže ona.

Moglo bi se, smatra Haimambo, razmotriti sporazume o podjeli proizvodnje, modele zajedničkih ulaganja, lokalno vlasništvo. “Time bi afričke zemlje mogle stvarati državne fondove koji bi ulagali u razvojne sektore poput obrazovanja i zdravstva.” Također smatra da bi više prerade minerala i metala trebalo obavljati unutar Afrike, umjesto da se rude jednostavno izvoze, jer bi to bilo znatno isplativije.

Brazil i Indija uskoro konkurencija

Jedna od američkih tvrtki koja gradi rafineriju za preradu ključnih minerala i metala u Africi je ReElement Africa, podružnica američke grupacije American Resources. ReElement Africa gradi postrojenje u južnoafričkoj pokrajini Gauteng.

“Bilo je iznimno poticajno spoznati da možemo surađivati s afričkim zemljama na izgradnji rafinerijskih pogona uz same rudnike, čime se stvara veća vrijednost, osposobljava lokalna radna snaga, potiče gospodarstvo regije i postavlja temelj za daljnji industrijski razvoj”, kaže izvršni direktor ReElement Africa Ben Kincaid.

Međutim, profesor Lee Branstetter, međunarodni ekonomist sa Sveučilišta Carnegie Mellon u Pittsburghu, smatra da su SAD propustile važnu priliku.

On tvrdi da su Trumpove trgovinske carine na afričke zemlje smanjile naklonost prema SAD-u u vrijeme kada su neke subsaharske zemlje već izražavale nezadovoljstvo kineskim ulaganjima koja, po njihovu mišljenju, nedovoljno koriste lokalnom stanovništvu.

U budućnosti bi SAD i Kina mogle imati sve veću konkurenciju u Africi, dodaje Haimambo. Ističe sve veći interes zemalja poput Brazila, Indije i Japana za ulaganja na afričkom kontinentu.