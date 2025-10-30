“Nevjerojatan” sastanak: SAD prepolovljuje carine, Kina popušta s ograničenjima izvoza rijetkih metala

Američki predsjednik rekao je da će odmah prepoloviti carine na kinesku robu povezanu s fentanilom — s 20 na 10 posto, te da je Kina pristala privremeno obustaviti planirana ograničenja izvoza rijetkih metala i kupiti ogromne količine soje.

Predsjednik Donald Trump izjavio je da je sastanak kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom bio “nevjerojatan” te da su se dvije zemlje dogovorile o određenim ustupcima kako bi ublažile trgovinske napetosti, uključujući smanjenje tarifa povezanih s fentanilom na kinesku robu i privremenu obustavu kineskih ograničenja izvoza rijetkih zemnih metala. Susret Trumpa i Xija održan je u južnokorejskom gradu Busanu, na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC), i trajao je oko sat i četrdeset minuta.

Trump, koji se vraćao u Washington, rekao je novinarima u zrakoplovu Air Force One da je Xi “veliki vođa vrlo moćne i snažne zemlje”.

Predsjednik je izjavio da će odmah prepoloviti carine na kinesku robu povezanu s fentanilom — s 20 na 10 posto — budući da je Xi pristao pojačati nadzor nad isporukama prekursora kemikalija koje se koriste za proizvodnju tog sintetičkog opioida.

Kina je također pristala privremeno obustaviti planirana ograničenja izvoza rijetkih metala — i to najmanje na godinu dana, rekao je Trump.

Predsjednik je dodao da je Kina pristala kupiti “ogromne količine soje” i druge poljoprivredne proizvode, te da će “kupnje započeti odmah”.

Nekoliko sati kasnije, u objavi na mreži Truth Social, Trump je napisao: “Predsjednik Xi odobrio je Kini početak kupnje velikih količina soje, sirka i drugih poljoprivrednih proizvoda.” Dodao je i da “između naših dviju zemalja postoji golemo međusobno poštovanje, koje će se samo dodatno učvrstiti nakon ovog sastanka. Dogovorili smo se o mnogim pitanjima, a neka, čak i vrlo važna, blizu su rješenja.”

Što slijedi?

Trump je novinarima rekao da će posjetiti Kinu u travnju iduće godine, nakon čega će Xi uzvratiti posjet SAD-u. U istoj objavi Trump je otkrio i da je “Kina pristala započeti proces kupnje američke energije”. Naglasio je da bi se “mogla dogoditi velika transakcija koja se odnosi na kupnju nafte i plina iz savezne države Aljaske”. Nije iznio više detalja o tom dogovoru, ali je dodao: “Chris Wright, Doug Burgum i naši energetski timovi sastat će se kako bi vidjeli može li se dogovor o energiji ostvariti”, čime je dao do znanja da još ništa nije finalizirano.

Sastanak Trumpa i Xija bio je primarno usmjeren na trgovinu, a ne na velika geopolitička pitanja. Ipak, predsjednik je rekao da se tema rata u Ukrajini “vrlo snažno” pojavila tijekom razgovora te da su o tome “dugo raspravljali”. “Obojica ćemo raditi zajedno da vidimo možemo li nešto postići. Slažemo se da su strane, znate, zaglavljene i bore se — a ponekad ih jednostavno morate pustiti da se bore”, rekao je Trump, dodajući kako nisu razgovarali o ruskoj nafti u kontekstu ukrajinskog rata. Na pitanje o Tajvanu, Trump je rekao: “To se uopće nije spominjalo. Tajvan se nije spominjao. Nije tema razgovora.”

Što je s AI čipovima i Nvidijom?

Na pitanje je li bilo riječi o poluvodičima, Trump je dao malo detalja: “Razgovarali smo o čipovima… i razgovarat će s Nvidijom i drugima o nabavi čipova — a mi radimo izvrsne čipove.” Dodao je da će osobno razgovarati s izvršnim direktorom Nvidije Jensenom Huangom, te da će daljnje razgovore voditi Kina i Nvidia, dok će SAD biti “neka vrsta arbitra ili suca”. Trump je pritom napomenuo da Nvidijini najnapredniji Blackwell čipovi — čiji je izvoz u Kinu trenutno zabranjen — nisu bili predmet razgovora. Američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer potvrdio je to rekavši: “Predsjednik je spomenuo da smo već poslali mnogo naprednih čipova Kini… Kao što je rekao, Nvidia će razgovarati s Kinom i vidjeti što je moguće. Blackwell čipovi, naravno, nisu bili tema.”

Koliko su blizu trgovinskog sporazuma?

Na pitanje kada očekuje da će SAD potpisati trgovinski sporazum s Kinom, Trump je odgovorio: “Vrlo uskoro, rekao bih. Nemamo mnogo ozbiljnih prepreka… dogovor već postoji. Svake ćemo godine obnavljati sporazum, ali vjerujem da će trajati dugo, mnogo dulje od godinu dana.”



Kinesko ministarstvo trgovine objavilo je priopćenje nakon sastanka, potvrdivši da je obustavilo ograničenja izvoza rijetkih metala donesena ranije ovog mjeseca — na razdoblje od godinu dana. Također je produžilo obustavu 24-postotnih “odgovornih tarifa” na američku robu za još godinu dana. U priopćenju se navodi da su se obje strane “dogovorile o suradnji na kontroli fentanila, proširenju poljoprivredne trgovine i rješavanju određenih slučajeva pojedinih poduzeća”. Dodano je i da su se SAD i Kina složile zajednički raditi na rješavanju pitanja vezanih uz TikTok.

Siladitya Ray, novinar Forbesa