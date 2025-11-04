Najveći svjetski lanac kafića prodaje većinski udio poslovanja u Kini, ugovor vrijedan 4 milijarde dolara

Starbucks je objavio da prodaje 60% udjela svojeg poslovanja u Kini u sklopu sporazuma vrijednog 4 milijarde dolara (3,04 milijarde funti) s investicijskom tvrtkom Boyu Capital.

Prema sporazumu, najveći svjetski lanac kafića imat će 40% udjela u kineskom maloprodajnom poslovanju i zadržati vlasništvo nad brendom Starbucks u Kini.

Starbucks je ušao u Kinu 1999. godine i ta je zemlja sada drugo najveće tržište nakon SAD-a, ali se posljednjih godina bori s porastom domaćih brendova poput Luckin Coffeea.

Sjedište tvrtke i dalje će biti u Šangaju te će posjedovati i upravljati s 8000 prodajnih mjesta na kineskom tržištu, s planovima rasta na čak 20.000 lokacija, priopćila je tvrtka u ponedjeljak, prenosi BBC.

“Partnerstvo s Boyuom je značajna prekretnica i najavljuje njihove planove za dugoročni rast u Kini”, stoji u izjavi Starbucksa prilikom procjene vrijednosti svojih maloprodajnih operacija u Kini na 13 milijardi dolara.

“Suradnja kombinira Starbucksov globalno priznati brend, stručnost u kavi i kulturu usmjerenu na partnere (zaposlenike) s Boyuovim dubinskim razumijevanjem kineskih potrošača”, dodaje se.

Starbucks je izjavio da planira uvesti nova pića i digitalne platforme u Kini, dodajući da će dogovor biti finaliziran sljedeće godine.

Boyu Capital je privatna investicijska tvrtka koja ulaže u maloprodaju, financijske usluge i tehnološka poduzeća. Tvrtka ima urede diljem Azije, uključujući Šangaj, Hong Kong i Singapur.

Budućnost Starbucksa u Kini bila je neizvjesna mjesecima nakon što je bivši šef Laxman Narasimhan prošle godine rekao da tvrtka istražuje strateška partnerstva kako bi ostala konkurentna u drugom najvećem svjetskom gospodarstvu.