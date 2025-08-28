Prodaja Tesle pala za 40% u Europi, kineski konkurent zabilježio porast

Prema podacima Europskog udruženja proizvođača automobila (ACEA), u srpnju je u Europi registrirano ukupno 8.837 novih Teslinih vozila, što je 40% manje u odnosu na prethodnu godinu.

BYD je u srpnju zabilježio 13.503 nova registrirana vozila, što je porast od 225% na godišnjoj razini.

Prema podacima Europskog udruženja proizvođača automobila (ACEA), u srpnju je registrirano ukupno 8.837 novih vozila marke Tesla, što je pad od 40% u odnosu na prethodnu godinu. BYD je u međuvremenu u srpnju zabilježio 13.503 novih vozila, što je porast od 225% na godišnjoj razini.

Podaci ACEA-e pokazali su da se Teslin pad dogodio čak i dok je ukupna prodaja električnih automobila na baterije rasla u Europi.

Tesla se suočava s nizom izazova u Europi, uključujući intenzivnu konkurenciju i učinjenu štetu ugledu brenda zbog grube retorike Elona Muska i odnosa s Trumpovom administracijom.

Tesla se u posljednje vrijeme suočava s globalnim problemima. Prihodi od prodaje automobila pali su u drugom tromjesečju godine, a Musk je upozorio da bi proizvođač automobila mogao imati nekoliko teških tromjesečja pred sobom.

Jedan od Teslinih problema je taj što nisu značajno osvježili svoju liniju automobila. Tvrtka je ove godine izjavila da radi na pristupačnijem električnom automobilu s planiranom veličinom proizvodnje za drugu polovicu 2025., a investitori se nadaju da će to ponovno potaknuti prodaju.

No američki proizvođač automobila suočava se s kineskim igračima koji agresivno lansiraju modele i pojačavaju svoj prodor u Europu. BYD otvara salone diljem Europe i prodaje automobile po konkurentnim cijenama u posljednje dvije godine.

Kineski brendovi ostvarili su tržišni udio od više od 5% u prvoj polovici godine, što je rekordna razina, prema podacima tvrtke JATO Dynamics objavljenim prošlog mjeseca.