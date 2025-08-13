Globalna prodaja električnih vozila u srpnju porasla za 21 posto

Globalna prodaja električnih vozila porasla je u srpnju za 21 posto na godišnjoj razini, što je najsporija stopa rasta od siječnja te sporije od 25 posto rasta u lipnju, jer je prodaja plug-in hibrida u Kini oslabila, priopćila je u srijedu tvrtka za istraživanje tržišta Rho Motion.

Globalna prodaja baterijskih električnih vozila i plug-in hibrida porasla je na 1,6 milijuna jedinica u srpnju, pokazali su podaci Rho Motiona.

Ukupni rast prodaje automobila usporio je u srpnju, a kineski BYD, najveći svjetski proizvođač električnih vozila, ostvario je pad broja registracija već treći mjesec zaredom.

Kina je najveće svjetsko tržište automobila i čini više od polovine globalne prodaje električnih vozila, što u podacima Rho Motiona uključuje vozila na električni pogon i plug-in hibride.

Kineski rast prodaje električnih vozila, koji je u prvoj polovini godine u prosjeku iznosio 36 posto mjesečno, smanjio se na 12 posto u srpnju. Razlog je smanjenje vladinih programa subvencija za kupnju električnih vozila i plug-in hibrida u 2025., rekao je voditelj tima Rho Motiona za unos podataka Charles Lester. Kineska prodaja dosegla je u srpnju oko milijun vozila.

Prodaja u Europi porasla je 48 posto na oko 390.000 jedinica, dok je prodaja u Sjevernoj Americi porasla 10 posto na više od 170.000. Prodaja u ostatku svijeta skočila je 55 posto na više od 140.000 vozila.

Očekuje se da će se kineska prodaja automobila vratiti snažnom rastu od kolovoza, jer će nova sredstva postati dostupna za programe subvencija, dok će smanjenje američkih poreznih olakšica za kupnju ili leasing novih električnih vozila krajem rujna naštetiti tamošnjoj potražnji, dodao je Lester.