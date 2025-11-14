Najveće otkriće u 70 godina: Novo nalazište krije 166 milijardi eura zlata

Do otkrića nalazišta došlo je u svega 15 mjeseci, a procjenjuje se da sadrži oko 1444 tone zlata. Vijest stiže u godini obilježenoj pravom zlatnom groznicom, budući da je cijena zlata skočila više od 50 posto.

Kina je objavila da je otkrila najveće nalazišta zlata u zemlji od 1949. godine, s procijenjenim rezervama od 1444 tone u pokrajini Liaoning. Do otkrića je došlo u samo 15 mjeseci, u trenutku kada cijena zlata doseže rekordne razine.

Kinesko Ministarstvo prirodnih resursa u petak je potvrdilo otkriće nalazišta Dadonggou. Riječ je o najvećem pojedinačnom nalazištu zlata prijavljenom u zemlji od osnutka Narodne Republike 1949. godine. Dužnosnici navode da lokalitet sadrži oko 2,586 milijuna tona rude prosječne kvalitete 0,56 grama po toni, što ukupno iznosi oko 1444 tone zlata, piše Euronews.

Točna lokacija još tajna

Prema trenutnim cijenama, ta količina zlata vrijedi više od 166 milijardi eura. Zlato je ove godine dosegnulo rekordne razine, trgujući se po više od 115.000 eura za kilogram.

Projekt je provela državna tvrtka Liaoning Geological and Mining Group, koja je na terenu angažirala gotovo 1000 tehničara i radnika te dovršila istraživanje u samo 15 mjeseci — neuobičajeno kratkom roku za nalazište ove veličine.

Ministarstvo je opisalo nalazište kao “ultra-veliko”, ali niske kvalitete, te navelo da je već prošlo početnu procjenu gospodarske isplativosti. Međutim, vlasti nisu otkrile točnu lokaciju nalazišta, osim da se nalazi u istočnom dijelu pokrajine Liaoning, što je potaknulo nagađanja o strateškim razlozima ograničenog objavljivanja podataka.

Otkriće dolazi u razdoblju snažnog rasta potražnje za zlatom. Cijene su ove godine porasle za više od 50 posto, potaknute slabijim dolarom, geopolitičkim napetostima i snažnom kupnjom središnjih banaka — osobito u zemljama u razvoju koje žele diverzificirati svoje rezerve.

Omiljena investicija

Kina je posljednjih godina ubrzala napore u istraživanju minerala. U 2024. godini dužnosnici su izvijestili o otkriću nalazišta s više od 1000 tona zlata u pokrajini Hunan, te još jednog od preko 40 tona u Gansuu u listopadu. Zemlja je 2024. proizvela 377,24 tone zlata, što je povećanje od 0,56 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Domaća potrošnja dosegla je 985,31 tonu u 2024., a potražnja za zlatnim polugama i kovanicama porasla je za više od 24 posto na godišnjoj razini. Analitičari navode da ovaj trend odražava sve veći interes kineske srednje klase za očuvanje imovine u razdoblju globalne ekonomske nesigurnosti — zbog čega zlato u zemlji postaje sve popularnija sigurna investicija.