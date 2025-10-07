Zašto zlato ove godine pobjeđuje bitcoin?

Zlato je zasad na vrhu, ali prošli rezultati bitcoina i sezonski trendovi sugeriraju da utrka još nije gotova. Možda čak ni ne trče u istoj kategoriji.

Bitcoin entuzijasti rijetko žude za starinskim šarmom zlata. I zašto bi? U posljednjih pet godina njihov je digitalni miljenik nadmašio sjajni žuti metal devet puta, skočivši gotovo 1000%, dok je zlato tek udvostručilo vrijednost.

No ove godine zlato krade svjetla pozornice, poraslo je 45 posto od siječnja, dok bitcoin zaostaje s rastom od samo 20 posto. Taj veliki jaz kod bitcoin obožavatelja izaziva iznenadnu „metalnu zavist“ — pitaju se je li njihovo digitalno zlato izgubilo sjaj.

Usporedba bitcoina i zlata

Zlato u 2025. nadmašuje bitcoin jer nervozne središnje banke i mirovinski fondovi, uzdrmani inflacijom, deficitima i globalnim kaosom, gomilaju ulaganja u njegovo isprobano tržište. Bitcoin, međutim, ne posustaje; razočaranje djelomično proizlazi iz činjenice da se njegova usporedba sa zlatom urušava u trgovačkim krugovima, gdje se bitcoin ponaša kao tehnološka dionica. U svakom slučaju, s obzirom da najjači mjeseci za bitcoin tek dolaze, zlato bi vrlo brzo moglo izgubiti prednost.

Povezivanje bitcoina i zlata nije samo puka tržišna priča. Oboje su oskudni resursi, otporni na tiskarske strojeve središnjih banaka i privlačni svima koji vjeruju da su dani fiat valuta (odnosno novca koji izdaju države) odbrojani. Ulagači vole tu usporedbu — ne zato što je savršena, već zato što nudi mentalnu sidrenu točku, način da se digitalni novac poveže s nečim drevnim i opipljivim. Ta preklapanja u privlačnosti privukla su rane evangeliste poput Tracea Mayera, ljubitelja zlata koji je prešao na bitcoin, vidjevši digitalnu oskudicu kao novu granicu. Čak je i tajanstveni tvorac bitcoina, Satoshi Nakamoto, odavao počast mitu o zlatu. Svoj je rođendan na internetu povezao s Izvršnom naredbom 6102 iz 1933. godine, kojom je predsjednik Franklin D. Roosevelt zabranio građanima posjedovanje zlata, i s ukidanjem te zabrane 1975. koje je potpisao predsjednik Gerald Ford.

Za tu skupinu, zlato je prirodna mjerna jedinica bitcoina. No ne dajte se zavarati filozofskom srodnošću — tržište ne mari za uredne analogije. Bitcoin se trguje kao da juri graf Tesline dionice, dok zlato ostaje čvrsto kao financijsko zaštitno sredstvo.

Ta se razlika vidi i u njihovim putanjama. Bitcoin, rođen 2009. godine, koji se u početku trgovao za nekoliko centi, vinuo se iznad 100.000 dolara. Bila je to divlja vožnja potaknuta koliko tehnološkim entuzijazmom, toliko i njegovim statusom „zdravog novca“. Zlato je, u međuvremenu, išlo sporije, stagniralo nakon vrhunca iz 2012. oko 1.800 dolara, te se tek u posljednje dvije godine probilo na dvostruku vrijednost.

Bitcoin je rizično ulaganje

Ed Egilinsky, koji vodi odjel za alternativna ulaganja u ETF tvrtki Direxion, kaže otvoreno: „Bitcoin je ulaganje visokog rizika – dok ne dokaže suprotno.“ Njegov fond Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares, s 990 milijuna dolara imovine, ove je godine skočio više od 300 posto, jašući na valu zlata kao sigurnog utočišta (takvi leveraged ETF-ovi dizajnirani su za kratkoročno aktivno trgovanje i zahtijevaju svakodnevno praćenje).

Za Egilinskyja zlato je diverzifikator koji ponekad može pružiti zaštitu. Bitcoin, tvrdi on, više je trgovačko sredstvo nego osiguranje od kaosa – što potvrđuju i brojke.

Gornji graf prikazuje korelaciju bitcoina s Nasdaq indeksom (svijetlo plava krivulja) i korelaciju bitcoina sa zlatom (tamno plava krivulja). Korelacija od 1 označava savršeno praćenje obje vrijednosti, a korelacija od -1 njihovo kretanje u suprotnom smjeru; Izvor: FactSet; Obrada: Forbes

Od 2017., bitcoin se više kreće u skladu s tehnološkim Nasdaq 100 indeksom, s prosječnom 30-dnevnom korelacijom od 0,32, dok je povezanost sa zlatom vrlo slaba – samo 0,09. Korelacija mjeri koliko se dva sredstva kreću u istom smjeru: što je bliža 1,0, to je povezanost jača. Jednostavnije rečeno, bitcoin pleše u ritmu Silicijske doline, ne Fort Knoxa. Raste uz dionice rasta i pada kad se smanji apetit za rizikom, dok zlato najsjajnije blista kad se svijet čini nestabilnim.

Zbog toga središnje banke, uzdrmane globalnim neizvjesnostima i padom američkog dolara, sada masovno kupuju zlato. Financial Times bilježi da bi njihove ukupne zlatne rezerve uskoro mogle nadmašiti ulaganja u američke državne obveznice – prvi put od sredine 1990-ih.

Lawrence Lepard, osnivač tvrtke Equity Management Associates, smatra da se sprema „eksplozivni procvat“. To je pojam iz austrijske ekonomske škole za situaciju kada pretjerano tiskanje novca tjera ljude u kupnju stvarne imovine, o čemu Lepard piše u svojoj knjizi The Big Print. Zlato zasad ima prednost jer ga mirovinski fondovi i središnje banke lakše prihvaćaju, dok se institucije tek postupno navikavaju na nepredvidivu prirodu bitcoina.

Bitcoin posjeduje oko 295 milijuna ljudi

Izvješće londonske konzultantske kuće Henley & Partners za 2025. procjenjuje da bitcoin posjeduje oko 295 milijuna ljudi diljem svijeta – velik broj, dok Svjetsko vijeće za zlato u anketi iste godine pokazuje da 81 posto kineskih ispitanika posjeduje zlatni nakit. To znači da samo u Kini (s populacijom od 1,4 milijarde) možda ima više vlasnika zlata nego korisnika bitcoina u cijelom svijetu. Zlato, s visokom likvidnošću i regulatornim blagoslovom, logičan je izbor za institucije koje osjećaju da dolaze teška vremena. Bitcoin, još uvijek u regulatornoj sivoj zoni u mnogim zemljama, često zaostaje — ali kad krene, kreće snažno.

Lepard ulaže u oboje. Njegov fond EMA GARP, koji upravlja s 150 milijuna dolara imovine, vidi oba sredstva kao priliku za klađenje protiv urušavajućeg fiat sustava. Fond mu je u prvoj polovici 2025. porastao 56 posto, a uključuje rudare plemenitih metala i bitcoin. Na prigovore drugih bitcoinera o „zaostatku“, Lepard se samo nasmije: „Ljudi, shvaćate li da smo porasli 80 posto na godišnjoj razini?“ kaže uz smijeh. „Pa to i nije tako loše, zar ne?“

Što to znači za ulagače?

Zlato i bitcoin dijele buntovnički duh, ali nisu blizanci. Zlato je iskusni veteran — stabilno kad tržišta podrhtavaju; bitcoin je drski novajlija, još uvijek povezan s tehnološkim usponima i padovima. Bar zasad. Ove godine zlato vodi, ali na duži rok bitcoin ga i dalje nadmašuje. Čak i sada, bitcoin nadmašuje Nasdaq, svoj prikladniji referentni indeks, za više od 6 posto. A postoje i razlozi za optimizam: od 2013. rujan je bio najlošiji mjesec za bitcoin, s prosječnim padom od 3 posto, dok su listopad i studeni donosili prosječne skokove od 22 posto i 46 posto, prema podacima Coinglassa. Ako se taj obrazac ponovi, bitcoin bi mogao prestići zlato do Dana zahvalnosti — i pretvoriti još ponekog „zlatnog“ investitora u digitalnog vjernika.

Novinar Forbesa Brandon Kochkodin