Iskri gradnja policijskog broda vrijednog 17,5 milijuna eura. Proučili smo ponude konkurenata

Iskra brodogradilište dobila je posao izgradnje 33-metarskog obalnog ophodnog broda za MUP. Na natječaj su se javile još tri inozemne tvrtke, no dvije nisu zadovoljile uvjete natječaja, dok je ponuda treće lošije ocijenjena od Iskrine.

Iskra brodogradilište Šibenik pobijedilo je na natječaju Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) za izgradnju 37-metarskog obalnog ophodnog broda vrijednog 13,99 milijuna eura plus PDV.

Riječ je o natječaju o kojem je Forbes Hrvatska već izvještavao. Nakon Prethodnog savjetovanja, procijenjena vrijednost broda podignuta je na 14,86 milijuna eura plus PDV. Kriteriji za izbor brodograditelja bili su cijena, dužina jamstva i doplov broda.

Njemačka i turska tvrtka diskvalificirane

Na natječaj su se javili Iskra brodogradilište Šibenik, s ponudom vrijednom 13,99 milijuna eura, njemački Naval Yards Kiel s ponudom vrijednom 14,86 milijuna eura plus PDV, truski ARES Tersanecilik s ponudom od 13,44 milijuna eura plus PDV te talijanski CNV s ponudom od 14,50 milijuna eura plus PDV. Njemačka i turska ponuda odbijene su jer nisu ispunile zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabave i tehničke specifikacije.

Prilikom bodovanja, talijansko brodogradilište dobilo je 77,19 bodova za cijenu, dva boda za 25 mjeseci jamstva i dva boda za 1025 nautičkih milja doplova. Iskra brodogradilište je dobilo maksimalnih 80 bodova za cijenu, nula bodova za 24 mjeseca jamstva i šest bodova za 1200 nautičkih milja doplova. Razlika od 4,81 bodova donijela je pobjedu šibenskom brodogradilištu.

Projektant riječka tvrtka

U priopćenju Iskra brodogradilišta Šibenik navodi se kako je projektant broda renomirana riječka tvrtka Metal Shark Croatia, podružnica istoimene američke tvrtke. Iskra već ima suradnju s tom tvrtkom specijaliziranom za projektiranje i gradnju aluminijskih brodova. Surađivali su na projektima brzih brodica za hitnu medicinsku pomoć te SAR brodica za traganje i spašavanje na moru.

“Radi se o iznimno zahtjevnom projektu te velikom tehnološkom iskoraku za naše brodogradilište, s obzirom na veličinu plovila, kompleksnost sustava koji seugrađuju te rigorozne tehničko – taktičke zahtjeve MUP-a i visoke EU standarde po pitanju sigurnosti morskih granica. Međutim, nakon stečenog iskustva idokazane kvalitete izvedbe kroz projekt gradnje brzih aluminijskih SAR brodica za lučke kapetanije, koji privodimo kraju čak dvije godine ispred ugovorenog roka, vjerujem da će naš tehnički tim savladati sve izazove, a hrvatska policija dobiti vrhunski moderan brod, proizveden u vlastitoj zemlji. Ovaj posao osim značajne financijske vrijednosti, omogućit će nam i stjecanje referenci u sasvim novoj kategoriji te izlazak na buduće međunarodne natječaje za gradnju specijaliziranih aluminijskih plovila za koje vlada veliki interes, posebno u kontekstu nove geopolitičke situacije i pojačanih ulaganja u obranu na nivou Europske unije“ – rekao je Roko Vuletić, predsjednik Uprave Iskra brodogradilišta Šibenik.

Sedam kabina i prostor za spašavanje migranata

Natječaj je propisivao kako brod mora biti dug 30 do 35 metara. Novi policijski ophodni brod bit će dug 33,4 metra (odnosno 37,4 metara preko svega) i širok 9,7 metara preko svega, s neograničenim područjem plovidbe. Ključne specifikacije uključuju maksimalnu brzina od 30 čvorova, doplov od 1200 nautičkih milja pri 25 čvorova te petodnevnu autonomiju boravka na moru.

Pokretat će ga dva Catapilarova motora CAT 3516C pogonske snage od 2525 kilovata. Brod će biti opremljen sa sedam kabina za posadu, samostalnom gumenom brodicom (duljine šest metara i brzine do 35 čvorova), multisenzorskom jedinicom, elektro-hidrauličnom zglobnom dizalicom, ambulantom te nadgrađem prilagođenim za skrb o migrantima i unesrećenima. U akcijama spašavanja moći će primiti čak do 105 osoba.

Primarno će se koristiti za zaštitu državne granice i morskog prostora RH, kao i za operacije u sustavu Europske agencije za graničnu i obalnu stražu (FRONTEX). Konstrukcija će biti od aluminija, uz određene vanjske dijelove od čelika, a rok isporuke je 28 mjeseci. Projekt se sufinancira sredstvima europskih fondova za integrirano upravljanje granicom. Izgradnja počinje odmah po potpisivanju ugovora, s obzirom na to da na odluku MUP-a nije bilo žalbi ostalih ponuditelja, a krajnji rok isporuke je 28 mjeseci. Iskra brodogradilište Šibenik ovime nastavlja niz uspješnih projekata za državne institucije, nakon isporuke brodica za hitnu medicinsku pomoć Ministarstvu zdravstva, plovila za traganje i spašavanje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture te aluminijskih radnih brodova za norveško tržište marikulture.