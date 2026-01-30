Najavljeno 33. izdanje sajma NAUTIKA: “Donosi presjek domaće brodogradnje i svjetskih trendova, posjetitelje očekuje više od 230 izlagača”

Uz nesvakidašnji doživljaj ljetne atmosfere na bazenu hotela Westin, Zagrebački velesajam je službeno najavio sajam NAUTIKA-u, 33. zagrebački sajam nautike, koji će se održati od 18. do 22. veljače.

Najavni event pod nazivom “Zagrebačko ljeto usred zime – NAUTIKA Kick Off” označio je novi smjer u komunikaciji Zagrebačkog velesajma, s naglaskom na dugoročna partnerstva, zajednički razvoj i snažnije povezivanje s izlagačima i nautičkom zajednicom. Umjesto klasične konferencijske forme, naglasak je stavljen na stvaranje zajedničkog iskustva koje povezuje poslovni sektor, profesionalce i zaljubljenike u more.

Središnji vizualni element događanja bio je brod postavljen izravno u bazen hotela kao simbol inovacije, strasti prema moru i dinamičnog razvoja nautičke industrije. Taj je prizor poslužio kao metafora sajma Nautika, platforme koja već desetljećima spaja tradiciju i nove tehnologije te jača suradnju između proizvođača, distributera i krajnjih korisnika.

Direktorica Zagrebačkog velesajma Renata Suša istaknula je kako je Nautika jedno od ključnih okupljališta nautičke scene u regiji: “Naš je cilj zajedno s izlagačima i partnerima graditi dugoročne odnose temeljene na povjerenju, kvaliteti i zajedničkoj viziji razvoja. Nautika nije samo sajam, već mjesto gdje se susreću iskustvo, inovacije i nove poslovne prilike.“

Voditelj sajma Nautika Zoran Ušurić najavio je bogato izdanje 2026. godine: “Posjetitelje očekuje šest ispunjenih paviljona i više od 230 izlagača. Nautika i ove godine donosi presjek domaće brodogradnje i svjetskih trendova, stvarajući okruženje u kojem se ne sklapaju samo poslovi, već se grade dugoročne suradnje i nove nautičke priče.“

Foto: Siniša Kosić

Ovogodišnje izdanje sajma na više od 7.000 m² izložbenog prostora u 6 paviljona pružit će sveobuhvatan pregled aktualnih trendova u brodogradnji, opremi i nautičkom načinu života. Posjetitelji će imati priliku upoznati se s najnovijim modelima plovila, tehnološkim rješenjima i inovacijama koje oblikuju sezonu pred nama, kao i s ponudom opreme za jedrenje, ronjenje i vodene sportove.

Stručni program i pogled u budućnost

Uz izložbeni dio, Nautika 2026. donosi i stručni program s panelima i susretima posvećenima razvoju industrije, održivosti i novim poslovnim modelima. Time se dodatno potvrđuje uloga sajma kao mjesta razmjene znanja i vizije budućnosti nautičkog sektora.

Pod motom “Ploviti, otkrivati, živjeti…“, Zagrebački velesajam i ove će godine svoje paviljone pretvoriti u “marinu u srcu Zagreba“, okupljajući profesionalce, partnere i publiku oko zajedničke strasti prema moru.

Foto: Vedran Metelko