Italija traži sedam milijardi eura od ArcelorMittala za propast nekada najveće čeličane u Europi

Rim smatra da je stečaj grupe Acciaierie d’Italia rezultat koordinirane, promišljene i dugoročne strategije koju provodi koncern ArcelorMittal.

Talijanski državni upravitelji čeličane u Tarantu, koja je nekoć bila u vlasništvu ArcelorMittala, traže sedam milijardi eura odštete od bivšeg vlasnika, optužujući skupinu za loše upravljanje postrojenjem u južnoj Italiji, izvještava STA.

Acciaierie d’Italia, koja posjeduje tvornice u Tarantu i Genovi, vode državni administratori od veljače 2024. nakon povlačenja drugog najvećeg svjetskog proizvođača čelika ArcelorMittal. Rim, koji je u to vrijeme imao 38 posto udjela u grupi, optužuje ArcelorMittal, koji posjeduje preostalih 62 posto, da odbija uložiti nova financijska sredstva u tvornicu.

Rim vjeruje da stečaj grupe Acciaierie d’Italia nije bio rezultat pojedinačnih pogrešaka u upravljanju ili naglog pogoršanja industrijskog okruženja. Prema pravnim dokumentima koje je dobila francuska novinska agencija AFP, istraga je otkrila koordiniranu, promišljenu i dugoročnu strategiju koju je provodila grupa ArcelorMittal, usmjerenu na sustavni i jednostrani prijenos resursa multinacionalnoj čeličnoj tvrtki.

Čeličana u Tarantu, koja je pokrenuta 1960-ih i nekada je bila najveća europska čeličana, ranije je bila poznata kao Ilva, ali se od 2012. godine suočava s pravnim i političkim bitkama zbog emisija, a njena proizvodnja pada.

ArcelorMittal je 2017. godine platio 1,8 milijardi eura za čeličanu. Obećao je da će uložiti 2,4 milijarde eura u čeličanu i zaštititi radna mjesta u njoj. Ali kada je italijanska vlada intervenirala, tvornica je imala više od tri milijarde eura duga i nije bila u mogućnosti da plati većinu svojih dobavljača ili račune za komunalije, prenosi STA.