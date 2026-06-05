Jack Daniel’s zahvaljujući novom okusu prkosi padu prodaje alkohola u SAD-u

Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, jedan od najpoznatijih američkih brendova viskija, bilježi pad prodaje dok se konzumacija alkohola nastavlja smanjivati, pokazali su rezultati za fiskalnu 2026. godinu koje je u četvrtak objavio vlasnik brenda Brown-Forman.

Unatoč tome, ukupna prodaja viskija i dalje raste, dijelom zahvaljujući lansiranju novog okusa kupine (blackberry), kao i kontinuiranom rastu premium brenda Woodford Reserve.

Neto prodaja u SAD-u pala je za 7%, što je posljedica završetka poslovnog odnosa Brown-Formana s tvrtkom Korbel Champagne Cellars, priopćila je kompanija, kao i nižih prodajnih količina glavnog Jack Daniel’s viskija.

Jack Daniel’s depletions, pokazatelj koji industrija pića koristi za mjerenje potražnje potrošača, pao je za 3% u odnosu na prošlu godinu, dok je organska neto prodaja također pala za oko 4%, prema najnovijem fiskalnom izvješću tvrtke.

Ipak, neto prodaja viskija u cjelini organski je porasla za 1%, potaknuta lansiranjem proizvoda Jack Daniel’s Tennessee Blackberry i rastom prodaje Woodford Reserve bourbona.

Brown-Formanova gotova alkoholna pića također su zabilježila rast potražnje i neto prodaje, prvenstveno zahvaljujući brendu New Mix u Meksiku, dok je neto prodaja gotovih Jack Daniel’s koktela pala za oko 5%.

Ukupna neto prodaja Brown-Formana ipak je porasla za oko 2%, na 912 milijuna dolara, čime je nadmašila očekivanja analitičara od 879,9 milijuna dolara, izvijestio je Wall Street Journal.

Tvrtka očekuje da će prodaja ostati uglavnom nepromijenjena tijekom 2027. godine.

Sve manje Amerikanaca konzumira alkohol

Prema Gallupovom istraživanju objavljenom prošlog kolovoza, samo 54% Amerikanaca izjavilo je da konzumira alkohol, što je najniža razina otkako je ispitivanje počelo 1939. godine. Razlog su sve veće zdravstvene zabrinutosti povezane čak i s umjerenim konzumiranjem alkohola. Pivo i dalje ostaje omiljeno alkoholno piće među Amerikancima. Prema istraživanju, oko 38% konzumenata alkohola preferira pivo, dok njih samo 30% preferira žestoka alkoholna pića.

Pokušaj kupnje

Rezultati objavljeni u četvrtak prvi su koje je Brown-Forman predstavio nakon što su početkom godine propala dva potencijalna spajanja s drugim velikim proizvođačima pića. Sazerac je pokušao kupiti proizvođača Jack Daniel’sa za 15 milijardi dolara, no Brown-Forman je, prema navodima medija, odbio ponudu u svibnju. Francuski Pernod Ricard, proizvođač popularnog brenda absinta, također je pristupio Brown-Formanu s prijedlogom mogućeg spajanja, ali su tvrtke objavile da su pregovore prekinule u travnju.

Dionica Brown-Formana u četvrtak se trgovala po cijeni od 25,29 dolara, što predstavlja blagi rast nakon objave financijskog izvješća. Ipak, to je i dalje ispod dnevnog maksimuma od 28,46 dolara zabilježenog u ožujku, dok su pregovori o mogućim spajanjima još bili u tijeku.

Zachary Folk, novinar Forbesa (link na originalni članak)