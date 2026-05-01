Trump kaže da ukida carine na škotski viski “u čast” kraljeva posjeta

Aktualno
author image
Forbes 1. svi 2026. 10:06
featured image
Predsjednik Donald Trump će ukinuti carine na viski kao trgovinski ustupak u čast posjeta kralja Charlesa; Foto: Guliver Image

Predsjednik Donald Trump izjavio je da će ukinuti carine na viski iz Ujedinjenog Kraljevstva kao trgovinski ustupak u čast posjeta kralja Charlesa i kraljice Camille Sjedinjenim Državama, čime se završava carinski spor za koji su proizvođači u obje zemlje rekli da šteti poslovanju.

U objavi na Truth Socialu u četvrtak poslijepodne, Trump je rekao da planira ukloniti sve “carine i ograničenja” koja sprječavaju škotsku i kentuckyjsku industriju bourbon viskija u suradnji, dodajući da su “ljudi to željeli učiniti već dugo vremena”.

SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo potpisali su trgovinski sporazum prošlog svibnja, kojim su smanjene određene pristojbe na američke automobile te su carine na čelik i aluminij spuštene na 0%, no sporazum je zadržao osnovnu carinu od 10% na većinu drugih proizvoda.

Trump je ustvrdio da ga je posjet britanske kraljevske obitelji “potaknuo da učini nešto što nitko drugi nije uspio, gotovo bez da su to i tražili!” Chris Swonger, predsjednik i izvršni direktor Vijeća za destilirana alkoholna pića Sjedinjenih Država, trgovačkog udruženja industrije žestokih pića u SAD-u, rekao je da je “oduševljen” ukidanjem dodatnih carina na viski, nazvavši to “velikom pobjedom za američke ugostiteljske tvrtke koje su snažno pogođene međunarodnom trgovinom”. U priopćenju za javnost u četvrtak, Swonger je rekao da će ukidanje carina donijeti “prijeko potrebnu sigurnost našoj industriji i omogućiti proizvođačima žestokih pića s obje strane Atlantika da rastu, ulažu i podupiru radna mjesta u ključnom trenutku”. Mark Kent, glavni izvršni direktor Udruženja proizvođača škotskog viskija u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekao je da će proizvođači nakon objave moći “malo lakše disati”. “Izuzetno smo zahvalni na kontinuiranim naporima s obje strane Atlantika”, rekao je Kent u zasebnom priopćenju. “Mjesecima su mnogi neumorno radili na povratku trgovine viskijem i bourbonom bez carina.”

Inače, preostale carine na viski negativno su utjecale i na bourbon industriju u Kentuckyju i na proizvođače škotskog viskija u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekli su proizvođači prošle godine za New York Times. U svojoj izjavi u četvrtak, Kent je rekao da te dvije industrije imaju “poseban odnos”, a SAD i dalje ostaje najvrjednije tržište za izvoz škotskog viskija. Industrija u Škotskoj također svake godine kupuje oko 300 milijuna dolara starih bačvi za bourbon, izvijestio je Times prošle godine.

Zachary Folk, novinar Forbesa (link na originalni članak)

Postani dio Forbes zajednice

Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail.

tagovi