Trump prijeti “velikim carinama” jednoj od najmoćnijih europskih država: “Iskorištavate nas, budite oprezni”

Američki predsjednik traži ukidanje poreza na digitalne usluge za tehnološke gigante, upozoravajući da će u suprotnom uvesti dodatne trgovinske mjere protiv Ujedinjenog Kraljevstva.

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je uvođenjem “velike carine” Ujedinjenom Kraljevstvu ako ne ukine porez na digitalne usluge za američke društvene mreže.

Porez, uveden 2020. godine, nameće stopu od dva posto na prihode niza velikih tehnoloških kompanija. Odnosi se na tvrtke čiji globalni prihodi od digitalnih aktivnosti prelaze 500 milijuna funti, uz više od 25 milijuna funti prihoda od korisnika u Ujedinjenom Kraljevstvu. Obraćajući se novinarima u četvrtak, Trump je upozorio Ujedinjeno Kraljevstvo da “mora biti oprezno”, ističući da bi eventualna carina bila “veća od onoga što oni dobivaju” od tog poreza.

“Ako ne ukinu porez, vjerojatno ćemo uvesti veliku carinu Ujedinjenom Kraljevstvu”, istaknuo je američki predsjednik. Trump tvrdi da su ti zakoni doveli do toga da se SAD “iskorištava”, optužujući Ujedinjeno Kraljevstvo da pokušava “lako zaraditi”, piše Sky News.

Porez na digitalne usluge ostao je nepromijenjen u trgovinskom sporazumu između SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva iz svibnja 2025., iako je bio tema rasprava.

Trumpova prijetnja carinama dolazi nekoliko mjeseci nakon sličnih upozorenja o uvođenju dodatnih troškova i kontrola izvoza za zemlje koje imaju digitalne poreze ili regulacije koje utječu na američke tehnološke gigante. Više europskih zemalja, uključujući Francusku, Italiju i Španjolsku, također ima porez na digitalne usluge.

U objavi na društvenim mrežama u kolovozu prošle godine Trump je poručio da će “stati u obranu naših nevjerojatnih američkih tehnoloških kompanija”. Tvrdio je da su ti porezi “osmišljeni kako bi naštetili ili diskriminirali američku tehnologiju” te je obećao “uvesti značajne dodatne carine” ako se “diskriminatorne mjere ne uklone”.