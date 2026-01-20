Trump zaprijetio Macronu da će uvesti carine od 200 posto na omiljena francuska pića

Američki predsjednik carine koristi kao politički pritisak, povezujući trgovinske mjere s geopolitičkim inicijativama i osobnim odnosima s europskim čelnicima.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će uvesti carinu od 200 posto na francuska vina i šampanjce, kako bi natjerao francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da se pridruži Trumpovoj inicijativi Odbor za mir, čiji je cilj rješavanje globalnih sukoba.

Upitan od novinara o tome što misli o izjavama Macrona da se neće pridružiti odboru, Trump je odgovorio: “To je rekao? Pa, nitko ga ionako ne želi jer će vrlo brzo otići s dužnosti.”, te dodao: “Uvest ću carinu od 200 posto na njegova vina i šampanjce i tada će se pridružiti, ali i ne mora.”, piše Reuters.

Francuska u ovoj fazi namjerava odbiti poziv za sudjelovanje u inicijativi, rekao je u ponedjeljak izvor blizak Macronu.

Trump je izvorno predložio osnivanje Odbora za mir prošlog rujna, kada je najavio plan za okončanje rata u Gazi. No poziv upućen svjetskim čelnicima prošlog tjedna opisuje znatno širu ulogu tog tijela, usmjerenu na okončanje sukoba diljem svijeta.

Prema nacrtu povelje koji je američka administracija poslala u oko 60 zemalja, a u koji je Reuters imao uvid, države članice morale bi uplatiti milijardu dolara u gotovini ako žele da njihovo članstvo traje dulje od tri godine. Vlade su u nedjelju oprezno reagirale na Trumpov poziv, a diplomati upozoravaju da bi takav plan mogao naštetiti radu Ujedinjenih naroda.

Trump je u ponedjeljak također rekao da je na članstvo u Odboru za mir pozvao i ruskog predsjednika Vladimira Putina.