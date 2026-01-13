Trump uvodi “hitne”carine od 25 posto za sve koji posluju s Iranom. Jedna zemlja posebno pogođena

Američki predsjednik nije pojasnio što se točno podrazumijeva pod “poslovanjem” s Iranom, kako bi se dodatne carine provodile u praksi, niti bi li se više carinske stope odnosile i na usluge, a ne samo na robu.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da će zemlje koje posluju s Iranom biti suočene s novom carinom od 25 posto. Ta najava znači da bi roba iz Kine, jednog od glavnih trgovinskih partnera i Irana i Sjedinjenih Američkih Država, mogla postati znatno skuplja za uvoz.

“S trenutnim stupanjem na snagu, svaka država koja posluje s Islamskom Republikom Iran bit će podvrgnuta carini od 25 posto na svu trgovinu i poslovanje sa Sjedinjenim Američkim Državama”, napisao je Trump u ponedjeljak na mreži Truth Social. “Ova je odluka konačna i neopoziva”, dodao je.

Trump nije precizirao što se točno smatra “poslovanjem” s Iranom. Objavom je otvorio niz pitanja, uključujući kako bi se dodatne carine provodile u praksi, koje bi zemlje bile obuhvaćene te bi li se više carine odnosile i na usluge, a ne samo na robu. Najava dolazi u trenutku kada Trump govori o mogućoj američkoj vojnoj intervenciji kako bi se “spasili” protuvladini prosvjednici u Iranu, od kojih su stotine ubijene, piše CNN.

Nova carina mogla bi značiti da bi ukupna carinska stopa na robu iz Kine iznosila najmanje 45 posto, u odnosu na sadašnjih 20 posto.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je taj potez u utorak. “Stav Kine o carinama vrlo je jasan: u carinskom ratu nema pobjednika, a Kina će odlučno štititi svoja legitimna prava i interese”, izjavila je glasnogovornica Mao Ning novinarima.

U prvih 11 mjeseci 2025. Kina je u Iran izvezla robu u vrijednosti od 6,2 milijarde dolara, dok je iz Irana uvezla robu vrijednu 2,85 milijardi dolara, prema podacima kineske carine. U te brojke nisu uključene kupnje nafte, koje Kina javno ne objavljuje. Analitičari procjenjuju da je Kina posljednjih godina sudjelovala u više od 90 posto iranske trgovine naftom, uglavnom putem posrednika.