Kina uvodi carine od gotovo 50 posto na još jednu važnu vrstu proizvoda iz Europske unije

Kinesko ministarstvo trgovine u priopćenju je navelo da je pronašlo dokaze da su ti proizvodi iz EU subvencionirani te nanose štetu kineskim proizvođačima.

Kina će uvesti privremene carine u iznosu do 42,7 posto na određene mliječne proizvode uvezene iz Europske unije, nakon što je zaključila prvu fazu antisubvencijske istrage koja se široko smatra odmazdom za carine koje je Unija uvela na električna vozila.

Carine će se kretati od 21,9 do 42,7 posto, iako će većina kompanija plaćati oko 30 posto, a obuhvaćaju proizvode poput mlijeka i sira, uključujući i kultni francuski plavi sir Roquefort. Naplata carina započet će u utorak. Europska komisija nije odmah odgovorila na pitanja o toj odluci, piše Reuters.

Odluka donesena u ponedjeljak privremena je i može biti izmijenjena kada bude donesena konačna presuda. Kina je prošlog tjedna u svojoj konačnoj odluci znatno snizila privremene carine na svinjetinu.

Trgovinske napetosti s Europskom unijom izbile su 2023. godine, kada je Europska komisija, koja nadzire trgovinsku politiku bloka, pokrenula antisubvencijsku istragu o električnim vozilima proizvedenima u Kini. Peking je istraživao i uveo carine na uvoz brendija, svinjetine, a sada i mliječnih proizvoda iz EU-a, mjere koje se smatraju odmazdom.

Pregovori su ključni

Međutim, kao i u slučaju svinjetine, Peking je u više navrata smanjio ili ograničio učinak carina, uključujući djelomično izuzimanje velikih proizvođača konjaka kao što su Pernod Ricard, LVMH i Remy Cointreau nakon istrage o brendiju.

Kinesko ministarstvo trgovine priopćilo je da su pregovori o carinama EU-a na električna vozila ponovno započeli ovog mjeseca, no razgovori su trebali završiti prošlog tjedna i od tada nije bilo nikakve objave. Visoki europski diplomat u Pekingu rekao je prošlog tjedna da između dviju strana i dalje postoje velika neriješena pitanja.

Kina je 2024. godine uvezla mliječne proizvode obuhvaćene ovom istragom u vrijednosti od 589 milijuna dolara, što je slično vrijednostima iz 2023. Ministarstvo trgovine u priopćenju je navelo da je pronašlo dokaze da su mliječni proizvodi iz EU-a subvencionirani te da nanose štetu kineskim proizvođačima.

Različite stope

Otprilike 60 tvrtki, uključujući Arla Foods, vlasnika brendova poput Lurpaka i Castella, plaćat će carine u rasponu od 28,6 do 29,7 posto.

Talijanska tvrtka Sterilgarda Alimenti SpA plaćat će najnižu stopu od 21,9 posto, dok će FrieslandCampina Belgium N.V. i FrieslandCampina Nederland B.V. plaćati najvišu stopu od 42,7 posto. Tvrtke koje nisu sudjelovale u istrazi plaćat će najvišu stopu.

Odluka će vjerojatno biti dobro prihvaćena među kineskim proizvođačima koji se bore s viškovima mlijeka i padom cijena, dok pad nataliteta i sve oprezniji potrošači po pitanju troškova smanjuju potražnju. Kina, treći najveći proizvođač mlijeka na svijetu, prošle je godine pozvala proizvođače da ograniče proizvodnju te da uklone starije i manje produktivne krave.