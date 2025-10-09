Je li basmati riža indijska ili pakistanska? Odgovor se traži u Bruxellesu

Usred pregovora o dugo očekivanom trgovinskom sporazumu s Indijom, europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič suočava se s pravom glavoboljom – kako izbjeći sukob s Pakistanom, a istovremeno odoljeti pritisku Indije da prizna indijsko podrijetlo dugozrnate, mirisne basmati riže.

“Ovo je naravno jedno od pitanja koje je na popisu“, rekao je Šefčovič 12. rujna nakon povratka s pregovora u New Delhiju.

Ovaj tjedan u Bruxellesu se vode novi razgovori, budući da su i Indija i Europska unija postavile cilj postizanja trgovinskog sporazuma prije kraja godine, a nova carinska politika Trumpove administracije vrši pritisak na oba partnera da izgrade nove trgovinske veze.

Naravno, basmati riža bit će među temama o kojima će Šefčovič razgovarati s indijskim kolegama, budući da Indija želi da se njezina geografska oznaka (GI) zaštiti u Europi.

Suparnički susjed Pakistan koji je u sukobu s Indijom oko sporne regije Kašmir od podjele dviju zemalja 1947. – također zahtijeva od EU da prizna basmati kao dio pakistanskog podrijetla.

Kako je sve krenulo

Indija i Pakistan zajedno su vodili borbu protiv američke tvrtke RiceTec, koja je krajem 1990-ih dobila patent za basmati rižu. Godine 2001. američki Ured za patente i žigove opozvao je taj patent.

Nekoliko godina kasnije, kako bi zaštitili podrijetlo basmatija u EU, Islamabad i New Delhi surađivali su između 2004. i 2008. na zajedničkom zahtjevu Europskoj komisiji za priznavanje njihove zajedničke baštine nad rižom koja dolazi iz regije Punjab, smještene na granici između Indije i Pakistana.

Ali napadi u Mumbaiju 2008. godine, u kojima je ubijeno 160 ljudi, a koje je Indija pripisala pakistanskim obavještajnim službama, uništili su zajedničke napore dviju zemalja i preokrenuli situaciju.

Nakon godina zastoja i napetosti, Indija je 2018. godine jednostrano podnijela zahtjev za registraciju Europskoj komisiji.

U zahtjevu se navodi da se riža, koju karakterizira izuzetna aroma, slatki okus i meka tekstura uzgaja u Indo-gangetskoj ravnici, geografskom području podijeljenom između Indije, Pakistana, Kambodže i Nepala, koje također uključuje regiju Punjab.

U mjesecima koji su uslijedili, Pakistan se protivio indijskom zahtjevu, doživljavajući ga kao pokušaj osiguranja ekskluzivne upotrebe izraza “basmati”.

Nakon neuspješnih razmjena mišljenja između odvjetnika obiju strana, Pakistan je 2023. godine podnio vlastiti zahtjev za status GI, navodeći Indo-gangetsku ravnicu i četiri okruga spornog Kašmira – Mirpur, Bhimber, Poonch i Bagh, kao mjesta gdje se uzgaja basmati riža.

Obje strane odbijaju zahtjeve za ekskluzivno priznanje

Nakon nekoliko godina pokušaja posredovanja između dvije suparničke zemlje, EU se našla u zamci teritorijalnog priznanja Kašmira – srži teritorijalnog spora između Indije i Pakistana.

“Komisija pokušava smiriti geopolitički sukob“, rekao je Matteo Mariano, iz odvjetničkog društva Novagraaf.

Prema riječima odvjetnika, ako Indija želi da joj se vrata otvore, EU to može iskoristiti u korist vlastitih tvrtki, ali za to će Komisija morati biti pronicljiv strateg, budući da Delhi predstavljaju teški pregovarači, priznao je u rujnu i sam Šefčovič.