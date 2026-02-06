Jedan sektor u Kini toliko je narastao da je danas vrjedniji od gotovo svih svjetskih gospodarstava

Prošle godine sektor je bio glavni pokretač kineskih ulaganja, a po ukupnoj vrijednosti ispred njega je tek sedam svjetskih ekonomija.

Industrije čiste energije u Kini prošle su godine potaknule više od 90 posto ukupnog rasta ulaganja u zemlji, čime su po svojoj vrijednosti nadmašile gospodarstva gotovo svih zemalja svijeta, osim sedam najvećih, pokazala je nova analiza Centra za istraživanje energije i čistog zraka, objavljena u Carbon Briefu.

Drugi put u posljednje tri godine izvješće je pokazalo da su proizvodnja, ugradnja i izvoz baterija, električnih automobila, solarne i vjetroenergije te povezanih tehnologija činili više od trećine kineskog gospodarskog rasta te da su gotovo udvostručili svoju realnu vrijednost između 2022. i 2025. godine.

Najjeftinija energija u povijesti

Prošle godine ostvarili su rekordnih 15,4 bilijuna juana (1,9 bilijuna eura) poslovnih aktivnosti, što je usporedivo s BDP-om Brazila ili Kanade. To je činilo 11,4 posto kineskog bruto domaćeg proizvoda, u odnosu na 7,3 posto u 2022. godini. Kina postaje sve ovisnija o tim sektorima. Bez čiste energije, čelnici u Pekingu bi uvelike promašili godišnji cilj rasta od pet posto.

Većina dodatnih kapaciteta koristi se za zadovoljavanje domaće potražnje za uvođenjem vjetroelektrana i solarnih sustava, koje je u posljednje vrijeme bilo dvostruko više nego u ostatku svijeta zajedno.

Savjetnici kineske vlade kažu da se više ne radi samo o tranziciji proizvodnje električne energije, već o sustavnoj promjeni načina na koji je zemlja infrastrukturno povezana i mobilna. Najimpresivniji rast ulaganja prošle godine zabilježen je u sektoru baterija, gdje se sve učinkovitije tehnologije koriste za električna vozila i nadogradnju sustava za pohranu energije u mreži. Izvoz također snažno raste. Zahvaljujući rastu proizvodnje u svjetskom proizvodnom središtu, Međunarodna agencija za energiju pripisala je solarnoj energiji zasluge za pružanje “najjeftinije električne energije u povijesti”, a ona je sada pristupačna u mnogim zemljama globalnog juga, piše The Guardian.

Globalna prekretnica

“U mnogim drugim zemljama stvari se ubrzavaju”, rekao je glavni autor izvješća Lauri Myllyvirta. “Mnoge afričke zemlje uvezle su velike količine solarne energije. Električna vozila tek se počinju kupovati na mjestima gdje nitko nije očekivao proboj električnih vozila prošle godine, ili čak ni u ovom desetljeću.”

Dodao je da je porast ulaganja u čistu energiju u Kini dobra vijest.

Ako najveći svjetski emiter stakleničkih plinova nastavi ovim tempom napuštati fosilna goriva, uskoro će – ili je to možda već postigao – dosegnuti vrhunac emisija ugljika, što bi označilo globalnu prekretnicu.

No to još nije zajamčeno. Kineska industrija ugljena i dalje je snažna politička sila i osporavat će brzinu tranzicije. Prošle godine investitori su podnijeli prijedloge za izgradnju ukupno 161 GW novih termoelektrana na ugljen, a još ih je u pripremi. Budući smjer energetskog sektora zemlje trebao bi postati jasniji sljedećeg mjeseca, kada vlada predstavi svoj novi petogodišnji plan.