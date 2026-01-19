Petnaest godina nakon tragedije u Fukushimi, Japan vraća u pogon najveću nuklearnu elektranu na svijetu

Povratak nuklearnoj energiji u središtu je japanske energetske politike, no nakon katastrofe iz 2011. među stanovnicima i dalje postoje snažni strahovi od tsunamija, potresa i učinkovitosti planova evakuacije.

Aktivnosti oko ponovnog pokretanja nuklearne elektrane Kashiwazaki-Kariwa dosegnule su vrhunac: radnici uklanjaju zemlju kako bi proširili glavnu pristupnu cestu, kamioni pristižu na strogo čuvani ulaz, dok na obližnjem ugibalištu policijsko vozilo nadzire posjetitelje plaže – jednog od rijetkih mjesta s izravnim pogledom na reaktore, piše The Guardian.

Kad svih sedam reaktora radi punim kapacitetom, Kashiwazaki-Kariwa proizvodi 8,2 gigavata električne energije, dovoljno za opskrbu milijuna kućanstava. Prostirući se na 4,2 četvorna kilometra u prefekturi Niigata, na obali Japanskog mora, riječ je o najvećoj nuklearnoj elektrani na svijetu.

Masovna zatvaranja

Od 2012. godine, međutim, elektrana nije proizvela ni jedan vat električne energije. Zatvorena je, zajedno s desecima drugih reaktora, nakon trostrukog taljenja jezgri u elektrani Fukushima Daiichi u ožujku 2011., najteže nuklearne nesreće na svijetu još od Černobila.

Smještena oko 220 kilometara sjeverozapadno od Tokija, elektranom Kashiwazaki-Kariwa upravlja tvrtka Tokyo Electric Power (Tepco), ista ona koja je upravljala Fukushimom kada je snažan tsunami probio obrambene barijere, izazvao nestanak struje, doveo do taljenja triju reaktora i prisilio 160.000 ljudi na evakuaciju. Nekoliko tjedana prije 15. obljetnice te nesreće – kao i razornog tsunamija koji je usmrtio procijenjenih 20.000 ljudi duž sjeveroistočne obale Japana – Tepco se sprema ignorirati lokalno stanovništvo i ponovno pokrenuti jedan od sedam reaktora u Kashiwazaki-Kariwi. U ponedjeljak je, prema navodima javne televizije NHK, Tepco objavio da će odgoditi ponovno pokretanje, izvorno planirano za sljedeći dan, nakon što je tijekom vikenda došlo do kvara alarma za vrijeme testiranja opreme. Reaktor bi, dodaje NHK, trebao ponovno biti priključen na mrežu u idućim danima.

Ovo je prekretnica

Ponovno pokretanje reaktora broj šest, koje bi moglo povećati opskrbu električnom energijom u području Tokija za oko dva posto, predstavlja prekretnicu u sporom povratku Japana nuklearnoj energiji. Vlada tvrdi da je riječ o ključnoj strategiji za ostvarenje ciljeva smanjenja emisija i jačanje energetske sigurnosti zemlje.

Prosvjeduju ispred sjedišta tvrtke Tokyo Electric Power Company u Tokiju 19. siječnja 2026. foto: Kazuhiro Nogi/AFP

No za mnoge od 420.000 ljudi koji žive unutar radijusa od 30 kilometara od elektrane – i koji bi u slučaju nesreće nalik Fukushimi morali biti evakuirani – skori povratak Tepca nuklearnoj proizvodnji pun je rizika. Energetska kompanija tvrdi da je izvukla pouke iz nesreće u Fukushimi Daiichi te se ranije ove godine obvezala uložiti 100 milijardi jena (oko 620 milijuna eura) u prefekturu Niigata tijekom idućih deset godina, kako bi pridobila podršku stanovnika.

Elektrana Kashiwazaki-Kariwa, čijih je 6000 zaposlenika ostalo na dužnosti tijekom cijelog dugog razdoblja zastoja, sada ima morske nasipe i vodonepropusna vrata radi snažnije zaštite od tsunamija. Mobilni dizelski generatori i velika flota vatrogasnih vozila spremni su za dovod vode za hlađenje reaktora u izvanrednim situacijama. Ugrađeni su i unaprijeđeni sustavi filtracije za kontrolu širenja radioaktivnih tvari.

Zabrinutost raste

Samo nekoliko tjedana prije planiranog ponovnog pokretanja, nuklearna industrija suočila se s novim kritikama nakon što je otkriveno da je Chubu Electric Power, elektroprivreda u središnjem Japanu, krivotvorila podatke o seizmičkom riziku tijekom regulatorne revizije dvaju reaktora u neaktivnoj elektrani Hamaoka.

Dodatnu zabrinutost među lokalnim stanovništvom izaziva prisutnost seizmičkih rasjeda u blizini nuklearne elektrane Kashiwazaki-Kariwa, koja je pretrpjela štetu tijekom potresa magnitude 6,8 u srpnju 2007., uključujući požar u transformatoru. Tri reaktora koja su tada bila u pogonu automatski su se isključila.

Ponovno pokretanje Kashiwazaki-Kariwe predstavlja kocku za japansku vladu, koja je ambiciozan povratak nuklearnoj energiji postavila u središte svoje nove energetske politike, dok se bori s ispunjavanjem ciljeva smanjenja emisija i jačanjem energetske sigurnosti.