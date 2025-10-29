Trump pokreće nuklearnu renesansu: 80 milijardi dolara za reaktore koji će pokretati “mozgove budućnosti”

SAD je sklopila partnerstvo s kanadskom tvrtkom Westinghouse Electric. Američka vlada osigurat će financiranje i pomoći u pribavljanju dozvola za izgradnju reaktora, a zauzvrat će dobiti 20 posto buduće dobiti, nakon što Westinghouse isplati 17,5 milijardi dolara dobiti.

Plan dolazi u trenutku kada naglo širenje podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju po prvi put u dvadeset godina značajno povećava potražnju za električnom energijom u SAD-u, što dodatno opterećuje elektroenergetsku mrežu.

Vlada Sjedinjenih Američkih Država u utorak je sklopila partnerstvo s kanadskim vlasnicima tvrtke Westinghouse Electric, s ciljem izgradnje nuklearnih reaktora u vrijednosti od najmanje 80 milijardi dolara, piše Reuters.

Riječ je o jednom od najambicioznijih planova u američkoj nuklearnoj industriji u posljednjih nekoliko desetljeća, koji naglašava energetsku strategiju predsjednika Donalda Trumpa usmjerenu na maksimalno povećanje proizvodnje energije, s fokusom na naftu, plin, ugljen i nuklearnu energiju.

Plan dolazi u trenutku kada naglo širenje podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju po prvi put u dvadeset godina značajno povećava potražnju za električnom energijom u SAD-u, što dodatno opterećuje elektroenergetsku mrežu.

Uključene i japanske tvrtke

Prema dogovoru s vlasnicima Westinghouse Electrica – tvrtkama Cameco i Brookfield Asset Management sa sjedištem u Kanadi – američka će vlada osigurati financiranje i pomoći u pribavljanju dozvola za izgradnju Westinghouseovih reaktora.

Zauzvrat, plan predviđa da američka vlada dobije 20 posto buduće dobiti, nakon što Westinghouse isplati 17,5 milijardi dolara dobiti Brookfieldu i Camecu. Vlada Sjedinjenih Država tu bi zaradu mogla pretvoriti u vlasnički udio do 20 posto, te zahtijevati da Westinghouse izađe na burzu do 2029. godine ako njegova vrijednost prijeđe 30 milijardi dolara, navodi se u priopćenju kompanija.

Objava je uslijedila nakon što je Trump, tijekom posjeta Aziji, u Tokiju izjavio da će Japan osigurati do 332 milijarde dolara za potporu američkoj infrastrukturi, uključujući izgradnju Westinghouseovih AP1000 reaktora i malih modularnih reaktora. Japanske kompanije Mitsubishi Heavy Industries, Toshiba i IHI mogle bi sudjelovati u izgradnji projekata vrijednih do 100 milijardi dolara, prema dokumentu o trgovinskom sporazumu koji su u utorak objavile obje zemlje.

Kompanije nisu navele kada će američka vlada steći svoj udio, ali su dodale da ona mora donijeti konačnu odluku o ulaganju i potpisati ugovore kako bi se dovršila izgradnja elektrana. Dionice Cameca porasle su više od 25 posto u utorak.

Zabrinutost zbog troškova i zbrinjavanja otpada

Međutim, i dalje nije sigurno hoće li dogovor uspjeti. Izgradnja novih nuklearnih reaktora u SAD-u, kao i trajno zbrinjavanje nuklearnog otpada, pokazali su se iznimno teškima zbog visokih troškova i javnih zabrinutosti oko mogućih nesreća.

Posljednja dva Westinghouseova reaktora u SAD-u, izgrađena u sklopu projekta Vogtle u Georgiji 2023. i 2024., kasnila su oko sedam godina i koštala oko 35 milijardi dolara — više nego dvostruko u odnosu na početnu procjenu od 14 milijardi.

Westinghouse je 2017. godine proglasio bankrot zbog prekoračenja troškova, a kasnije ga je kupio Brookfield. Danas Brookfield posjeduje 51 posto Westinghousea, dok je Cameco vlasnik preostalih 49 posto. Trenutno se nijedan veliki reaktor ne gradi u SAD-u.

Trumpova administracija je u svibnju naložila američkoj Nuklearnoj regulatornoj komisiji (NRC) da smanji broj propisa i ubrzano izdaje licence za nove reaktore, s ciljem da se višegodišnji proces skrati na 18 mjeseci. Uredba predviđa da će do 2030. godine biti u izgradnji 10 novih velikih reaktora.

Administracija je također preispitala broj zaposlenih u agenciji, što je izazvalo zabrinutost kritičara da bi dozvole mogle biti izdavane ubrzanim postupkom na štetu sigurnosti.Iz NRC-a su poručili da će se očitovati o sporazumu nakon što agencija ponovno započne s punim radom po ponovnom otvaranju vlade.