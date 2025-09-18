Jedna mediteranska zemlja ozbiljno se naoružava. Potrošit će 25 milijardi eura, uskoro joj stiže četvrta fregata Belharra

Grčka je već naručila 24 borbena zrakoplova Rafale i tri fregate klase Belharra za obranu i intervenciju (FDI) iz Francuske u ukupnoj vrijednosti većoj od 5,5 milijardi eura. Do 2036. planira u jačanje obrane uložiti više od 20 milijardi eura, a glavni razlog je – Turska

Grčka nastavlja s planom da svojoj mornarici nadoda četvrtu francusku fregatu i tako je dodatno ojača, izjavio je u srijedu grčki ministar obrane Nikos Dendias. Nova fregata klase Belharra ima “povećane sposobnosti”, rekao je ministar nakon sastanka najvišeg sigurnosnog vijeća Grčke, dodavši kako će zakon o njezinoj nabavi istoga dana biti upućen u parlament.

Grčka je već najavila planove da do 2036. godine potroši 25 milijardi eura u, kako je konzervativni premijer Kiriakos Mitsotakis nazvao, “najdrastičnijoj” modernizaciji obrane u novijoj povijesti zemlje.

Taj plan uključuje novi proturaketni, protuzračni i protudronski obrambeni sustav pod nazivom “Ahilejev štit”, a cilj mu je odgovoriti na brzo mijenjajuće geopolitičke izazove i sve slabije transatlantske veze, rekao je Mitsotakis pred parlamentom u travnju.

Grčka već godinama ulaže najmanje dva posto bruto domaćeg proizvoda u obranu – što je dugo bio NATO-ov cilj potrošnje – zbog desetljeća napetosti s regionalnim rivalom Turskom. Zemlja je već naručila 24 borbena zrakoplova Rafale i tri fregate klase Belharra za obranu i intervenciju (FDI) iz Francuske, u ukupnoj vrijednosti većoj od 5,5 milijardi eura.