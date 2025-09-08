Mediteranska zemlja najavila izdašni paket pomoći zbog pada broja stanovnika

Grčka je najavila porezne olakšice i druge financijske poticaje, kako bi se uhvatila u koštac s padom stanovništva.

Premijer Kyriakos Mitsotakis je rekao da je paket pomoći od 1,6 milijardi eura (1,4 milijarde funti) namijenjen za rješavanje jednog od najvećih izazova s ​​kojima se suočava ta mediteranska nacija – demografskom krizom neviđenih razmjera.

“Znamo da su troškovi života jedno ako nemate dijete, a povećavaju se ako imate dvoje ili troje djece. Dakle, kao država trebali bismo pronaći način da nagradimo naše građane koji odluče imati djecu”, rekao je grčki premijer, prenosi Guardian.

Mjere, koje se kreću od smanjenja porezne stope za 2 postotna boda za sve porezne razrede do nulte stope za obitelji s niskim prihodima i četvero djece, bit će uvedene 2026. godine, rekao je Mitsotakis. Paket je nazvao najsmjelijom poreznom reformom provedenom u Grčkoj u zadnjih 50 godina.

Priznajući da je demografski pad poprimio egzistencijalne razmjere, ministar financija Kyriakos Pierrakakis rekao je da se stopa nataliteta prepolovila od početka ekonomske krize u zemlji prije 15 godina.

“Naša porezna reforma će dati veliki naglasak na ovaj problem… kao voditelj ekonomskog tima, rekao bih da je naš glavni prioritet demografsko pitanje“, rekao je.

Više od 500.000 Grka napustilo je zemlju u potrazi za poslom tijekom krize, a vlada pokušava preokrenuti egzodus uglavnom mladih i talentiranih građana.

Najnovije mjere, koje uključuju ukidanje poreza za one koji žive u ruralnim naseljima s manje od 1500 stanovnika, bit će financirane novcem iz fiskalnog suficita kako se gospodarstvo bude oporavljalo.

Broj stanovnika Grčke mogao bi pasti s trenutnih 10,2 milijuna na manje od 8 milijuna do 2050. godine, kada će 36% stanovništva biti starije od 65 godina, prema podacima Eurostata.