Stanovnici jedne zemlje naglo su se obogatili i žele putovati. Hilton i Marriott zato masovno grade hotele gdje ih nikad nije bilo

Rastuće bogatstvo novoformirane srednje klase i državni izdaci za nove autoceste i zračne luke potaknuli su želju za putovanjima u Indiji, no broj kvalitetnih smještajnih kapaciteta ne prati potražnju.

Hilton i Marriott predvode prodor globalnih hotelskih lanaca u manje indijske gradove, ulažući u hotele srednje kategorije i otvarajući ih kako bi odgovorili na nagli porast domaćih putovanja te udovoljili potrebama turista koji paze na cijenu. Marriott je početkom ove godine osigurao manjinsku vlasničku poziciju u tvrtki Concept Hospitality sa sjedištem u Mumbaiju, koja će surađivati s globalnom hotelskom grupom kako bi u idućih pet godina povećala broj soba u Indiji na 50.000 s trenutačnih oko 30.000. Hilton pak želi u idućem desetljeću deseterostruko povećati svoje prisustvo u Indiji, sa 60 hotela koji su već u funkciji ili u izgradnji.

Rastuće bogatstvo novoformirane srednje klase i državni izdaci za nove autoceste i zračne luke potaknuli su želju za putovanjima u najmnogoljudnijoj zemlji svijeta, no broj kvalitetnih smještajnih kapaciteta ne prati potražnju, ističu stručnjaci i industrijski čelnici. “Ljudi sve više putovanja stavljaju ispred drugih troškova, to se jasno vidi”, rekao je Rajeev Menon, predsjednik Marriotta za područje Azije i Pacifika (bez Kine), za Financial Times. “Potencijal za širenje i otvaranje novih hotela diljem zemlje ogroman je.”

Veliki gradovi su prezasićeni, mali čine priliku

Potrošnja na domaći turizam porasla je na oko 200 milijardi dolara 2024. godine, sa 80 milijardi dolara 2013., prema podacima Capital Economicsa. Operateri žure udovoljiti rastućem broju pripadnika srednje klase koji putuju na vjerske festivale, godišnje odmore, destinacijska vjenčanja i poslovna putovanja.

Tržišta u manjim gradovima i mjestima još uvijek su nedovoljno opskrbljena u usporedbi s metropolama poput New Delhija, Mumbaija i Bengalurua. Kada je Coldplay u siječnju održao dva koncerta u Ahmedabadu, navala na sobe podigla je cijene i do pet puta, pokazalo je istraživanje tvrtke Sciative Solutions, koja se bavi softverom za određivanje cijena.

Indija ima samo 138 soba brendiranih hotela na milijun stanovnika, dok Kina ima više od 1500, prema savjetodavnoj grupi HVS Anarock. Zbog toga domaći brendovi poput Tatina Taja i ITC Hotela te globalni lanci otvaraju stotine hotela u manjim indijskim gradovima. “Ovo su sada epicentri jer su gradovi prvog reda uvelike zasićeni”, rekao je Anuj Upadhyay, glavni analitičar za hotele u Investec Capital Servicesu u Mumbaiju.

Hilton pojačava i luksuznu ponudu

Karan Khanna, direktor u brokerskoj kući Ambit Capital sa sjedištem u Mumbaiju, procjenjuje da će se broj soba brendiranih hotela u Indiji povećati s 200.000 na 300.000 do 2029., a ponuda će biti “znatno nagnuta” prema lokacijama izvan glavnih gradova. Više od polovice novih hotelskih ugovora potpisanih prošle godine odnosilo se na smještaj srednje kategorije, navodi HVS Anarock. “Nemamo dovoljno soba”, rekla je Priya Paul, izvršna direktorica The Park Hotelsa, grupacije butik-hotela koja je prošle godine izašla na burzu. Ova grupa upravlja s 35 hotela u Indiji i planira povećati broj soba za gotovo polovicu u iduće dvije godine.

Rast se događa dok agresivna politika kontrole granica i trgovinska politika američkog predsjednika Donalda Trumpa pogađaju globalna putovanja i dovode do neizvjesnih prognoza zarade zrakoplovnih i hotelskih grupacija. Indija je, međutim, “svijetla točka”, rekao je Alan Watts, predsjednik Hiltona za Aziju i Pacifik. Osim što gradi više smještaja srednje kategorije, Hilton pojačava i luksuznu ponudu nakon što je u lipnju najavio gradnju hotela Waldorf Astoria u blizini Delhijeve zračne luke, uz planirana daljnja otvaranja u Jaipuru te potencijalno Goi i Mumbaiju.

Rizik za reputaciju

Nagla izgradnja vjerojatno će testirati sposobnost hotelskih lanaca da održe standarde u zemlji poznatoj po neujednačenoj kvaliteti smještaja srednje i niže kategorije. Priče o lošoj čistoći, higijeni hrane i neujednačenoj kvaliteti česta su zamjerka putnika u Indiji. Mnogi gradovi i udaljenija mjesta nemaju dovoljno kvalificirane radne snage, ističe Upadhyay iz Investeca, a poznato je da franšizni operateri u manjim sredinama znaju rezati troškove, čime brendove stavljaju u “rizik za reputaciju”.